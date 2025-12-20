為何有人挺身衝向兇嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
台北市19日發生隨機殺人攻擊，造成4人死亡、11人受傷。事發的中山鬧區20日可見員警站崗戒備。（歐新社）
有線電視新聞網（CNN）報導，在重大暴力事件中，多數人本能選擇逃離，但總有少數人反而奮不顧身迎向危險，試圖阻止嫌犯、保護他人。這在心理學上稱為「英雄行為心理」，指的是極端情境下，3個關鍵判斷在一瞬間同時成立，包括對受害者高度同理、直覺認為能幫上忙與行動快過恐懼，研究估計，僅約10%的人容易被高度同理反應觸發。但學者也提醒，理解英雄心理並非鼓勵冒險行動，現實上務必先確保自身安全再視情況提供必要協助。

CNN這篇報導的背景，是日前澳洲邦代海灘發生大規模槍擊，造成15人死亡，當時不止一名民眾試圖制服槍手，更有人因此喪命。此文未提到其他案例，但容易讓人聯想到台北市19日發生的隨機殺人攻擊，一名57歲的余姓男子事發當下挺身而出，試圖阻擋嫌犯，最終不幸犧牲。邦代海灘及北捷攻擊兩起事件中，遇害者都不是執法人員，卻在關鍵時刻選擇出手。

心理學與行為科學研究顯示，英雄行為並不常見。內布拉斯加大學林肯分校政治學者科恩（Ari Kohen）表示，社群媒體大量流傳的英勇畫面，容易讓人誤以為挺身而出是常態，但在現實中，多數人面對突發暴力時，會因強烈的自我保護本能而僵住或逃離，停留在旁觀位置，這正是心理學所稱的「旁觀者效應」。

加州理工學院哲學教授夸茲（Steven Quartz）結合神經科學研究指出，有些人在危急時刻會出手，往往是在極短時間內有3個關鍵心理條件同時成立：他們清楚意識到他人正身陷危險，並對受害者產生強烈的同理與認同；他們直覺認為自己的介入「或許能幫上忙」，而非完全徒勞；他們迅速下定決心，「讓行動快過恐懼」。

夸茲表示，當這3個條件在瞬間湊齊時，大腦才可能從原本以自我保護為主的僵住或逃跑反應，轉而採取實際行動。

英雄行為不只發生在天生勇敢的人身上。夸茲指出，約有10%的人天生同理反應較強，較容易在危急時刻出手，但他強調，這並不意味其他人就不可能成為英雄。多數情況下，人是否行動，仍和當下情境、與受害者的連結，以及對暴力的價值判斷有關。

此外，研究顯示，英雄行為也可以被培養。總部設在美國的社運組織「英雄想像力計畫」（Heroic Imagination Project）創辦人蘭登（Matt Langdon）主張，榜樣與示例效應能促使更多人開始思考，若情況發生在自己身上會怎麼做。

透過學習急救（CPR）、止血與如何使用自動體外心臟去顫器（AED）等實用技能，被視為能提高一般人在危險情境下做出幫助行為的可能性。

不過，專家也提醒，理解英雄心理並非鼓勵一般民眾冒險行動。突遇重大事件時，未經訓練的旁觀者不應高估自身能力，更不該做出追逐嫌犯、近距離圍觀錄影、情緒性尖叫等看似勇敢、實則極度危險的行為。

心理學家指出，真正有助於公共安全的行動是保持冷靜、迅速通報、協助疏散，並在確保自身安全前提下提供必要協助。英雄行為值得理解與尊重，但在現實中，避免造成更多風險，本身就是一種負責任的選擇。

墜樓身亡兇嫌張文 在校好學生 5年未聯絡家人
淫魔檔案上千文件須塗黑 司法部拚命趕工
槍案兇嫌讀過布朗大學研究所 與MIT遇害教授曾同窗
布朗大學槍擊案／兇嫌退學20多年後犯案 動機不明

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
急了？特斯拉吐槽中國電動車 電池大續航差且重