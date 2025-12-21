選小機場可省近50%機票費用 但有些隱形成本要考慮

旅遊專家說，選擇小型機場通常可省下可觀機票費用，但有些隱形成本須納入考量。機場示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Nicholas Szewczyk）

旅行時機票 常佔一大部分的開銷，旅遊專家表示，改從小型機場出發省錢又省時，營運的廉價航空機票票價可以比主要樞紐機場低至達50%，但選擇小型機場有交通費、停車費等支出，廉航 的行李和選座費用通常另外計算，這些隱形成本也需一併計算，才能找到最適合自己的選擇。

紐約郵報（New York Post）報導，便宜機票資訊工具Dollar Flight Club指出，小型機場通常票價較低，安檢隊伍較短，可以有比較輕鬆的旅行體驗。

報導指出，小型機場通常距離主要樞紐機場30至100英里，很多都有多間廉航營運，例如阿維羅（Avelo）、忠實（Allegiant）、精神（Spirit）和邊疆（Frontier），票價可以主要樞紐機場少最多50%；次級機場的著陸費、設施費用和每位乘客的稅都比主要樞紐機場低，因此在那邊營運的航空公司的票價較低。

另外，當航空公司在小型機場推出新航線時，通常會推出限時優惠票價；路線開通後的6至12個月，航空公司為了招客，會用更優惠的價格出售機票，例如佛州奧蘭多桑福德國際機場（Orlando Sanford International Airport）的來回票平均票價為116.79元，奧蘭多國際機場的價格為269.61元，不過票價會因地區而異，所以訂機票前務必查看所有選項。

有時候小型機場更靠近旅行目的地，住在大城市的人有更多選擇，例如紐約居民可以考慮約翰甘迺迪國際機場、拉瓜地亞機場和紐瓦克自由國際機場，地區型機場則有艾斯利普（Islip）和紐堡（Newburgh）的機場。

不過，選擇小型機場有些隱形成本需納入考量，可能需要較多交通時間、停車費及地面交通費用，若小型機場距離出發點和目的地都比較遠，共乘、停車和加油的費用可能也比較高，另外，廉航通常票價不含行李費及選位費用。

Dollar Flight Club建議，為了找出最實惠的決定，可以製作一個簡單的電子表格，把機票、行李、停車、共乘和交通時間等各種成本列出，就能計算出各種方式需要的總費用，找出最適合自己和錢包友善的方案。