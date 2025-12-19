2026年新增7郵輪航線 大啖亞洲料理、享受超大水療空間

2026年將有7艘各具特色的全新郵輪啟航。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Peter Hansen）

明年（2026年）估計有2千2百萬美國人會搭乘郵輪 旅遊，屆時將有許多新航線可供選擇，每艘郵輪各具特色，從提供亞洲特色料理的餐廳、經典音樂表演，到超大型遊樂設施，今日美國報（USA Today）報導列出7艘全新郵輪供旅客參考。

1. 挪威月神號（Norwegian Luna）

挪威郵輪公司的下一艘Prima Plus級郵輪將包含許多新特色，如演唱會風格的「火箭人：致敬艾爾頓強」（Rocket Man: A Celebration of Elton John）與混合實境HIKO秀，還有其他老顧客熟悉的設施，如結合滑水道與雲霄飛車的Slidecoaster、於2025年挪威海凝號（Norwegian Aqua）初次亮相的泰式特色餐廳Sukhothai。挪威月神號於明年3月完成首次跨大西洋航行後，將從邁阿密與加勒比海郵輪一同出航。

迪士尼冒險號是迪士尼郵輪公司的第八艘郵輪，而且是第一艘以亞洲為母港的郵輪。船上設施包含海上最長的雲霄飛車Ironcycle Test Run，旅客可以乘坐「鋼鐵人」的Ironcycle原型裝甲；還有日式餐廳Mike & Sulley's提供日式牛排和鐵板燒等料理，以米老鼠的泰迪熊為主題的表演「達菲與好友的非凡友誼」（Duffy and The Friend Ship）將包含全新原創歌曲。

3. 四季一號（Four Seasons I）

作為四季遊艇公司的第一艘郵輪，四季一號包含15個甲板、11家餐廳與酒吧和95間套房。與其他郵輪相比，每間房間的活動空間多出50%，旅客可以在航行加勒比海與地中海的30多個國家期間，享受66英尺的鹽水池、水療池與緊鄰大海的橫向碼頭。

4. 海洋神話號（Legend of the Seas）

皇家加勒比海公司的第三艘標誌級郵輪將與姊妹船一同成為世界上最大的郵輪，而且將是同系列中第一艘從歐洲啟航的郵輪，第一季待在地中海，秋季再駛向加勒比海。船上新設施包含皇家鐵路-神話站（Royal Railway – Legend Station），主打在全尺寸火車車廂內享受沉浸式用餐體驗，以及首次在海上演出的知名百老匯音樂劇「巧克力冒險工廠」。

5. 意鉑三號（Explora III）

意鉑三號將是探索旅程船隊第一艘使用液化天然氣作為動力來源的郵輪，並在7家餐廳與13家酒吧和休息室內新增更多餐飲和休息空間，以及「重新設計」的水療中心與養生空間。

6. 地中海亞細亞號（MSC World Asia）

地中海亞細亞號透過多種設計元素展現豐富的亞洲文化、藝術與地貌，包含懸掛在World Promenade上的不鏽鋼龍形雕塑，和提供東南亞料理的亞洲小吃街。這艘從地中海啟航的郵輪還有號稱海上最長、橫跨12個甲板的「生命之樹」螺旋滑梯，以及其他特色設施。

7. 七海盛譽號（Regent Seven Seas Prestige）

七海盛譽號將會比同系列其他郵輪大40%，但載客量僅增加10%，所以旅客有更多空間享受全新地中海風的Azure餐廳，兩層樓高、上方為玻璃天花板的星光中庭（Starlight Atrium），以及加利略酒吧（Galileo’s Bar）。船上還有將近9千平方英尺的Skyview旗艦級套房，其中附有如水療中心的主臥室和私人健身房，還有管家、私人司機與導遊服務。