廚房爐台卡汙很難清？專家有四個快速清理妙招

世界新聞網／輯
專家建議每次烹煮完食物後可以用紙巾簡單擦拭爐台，讓後續清理工作變得簡單快速。爐台示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Jaime Joel Vargas Huacre）
年末時節，無論是為了佳節準備一頓豐盛大餐，還是在寒冷的天氣裡煮點熱食，廚房的使用量都會大增，爐灶也會更容易、更常變髒，但不是每個人都可以每天花很多時間清理，專家說每次使用完後用紙巾擦拭，能讓後續的清理簡單快速許多。

The Spruce報導，居家清潔公司Better Cleans的專業清潔員阿爾瑪（Alma Hinojosa）說，想要用更省時省力的方式清理爐台，她最推薦的方法就是每次使用後用紙巾快速擦拭，不但能避免之後很耗時的清理，也是清除食物渣屑及噴濺液體最簡單的方式，如果養成每天的習慣，整體髒亂程度就不會那麼嚴重，因為噴濺溢出物和油脂在還很軟和溫熱時最容易清理，否則就會變成汙漬。

阿爾瑪也分享另外四個快速清理爐台的方式。第一是避免使用刮刀、刷子和除油劑，就以紙巾快速擦拭就好，不需多餘的工具，也可依個人偏好改用抹布或擦拭布，重點在於保持方法簡單、直接且好操作，讓這個動作成為習慣，不用先浸泡布、沒有化學味，也不用擦到天荒地老。

接著是由後往前擦拭，這樣就不會把髒汙拖到已經清潔的區域，用這個方式擦拭整個爐台不用兩分鐘。第三是開燈，廚房的頂燈很亮是有原因的，是有效清理的必備工具，阿爾瑪說開燈後任何髒汙包括汙漬都無所遁形，一切都清理後就無須因為漏掉的髒汙而需要再次清理。

最後是每周深度清潔一次，阿爾瑪說即使每次使用後都會清理爐台，每周一次深度清理還是必要的，這能幫助保持爐灶清潔，也能讓每次使用後的快速擦拭更容易。

阿爾瑪說，當她進行深度清理時，她會等到爐台稍微冷卻變成溫的，才把隔熱墊、平底鍋和任何會妨礙清理的東西移除，若有需要還可以把爐架泡在溫的肥皂水中。

阿爾瑪說，先用紙巾擦拭爐台，接著在噴霧瓶中混合溫水和一些洗碗精，搖晃混合後噴在爐台上，再用超細纖維布小區域擦拭，記得由後往前擦，擦完後拿一條乾淨且乾燥的布擦拭整個爐台上的肥皂水，再用乾的超細纖維布或紙巾擦乾，確保沒有水痕，最後擦乾所有浸泡過的物品，清潔好後放回原位。

