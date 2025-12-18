零負評卻未大紅 10部「好評不輸爆款」陸劇別錯過

我的頻道

左為「柳舟記」；右為「最食人間煙火色」。(取材自豆瓣)
近來陳妍希周柯宇主演的甜寵劇「狙擊蝴蝶」成為追劇黑馬，雖非大製作，熱度與討論度卻不輸不少流量大劇。隨著年末追劇潮升溫，「搜狐」也盤點10部「好評不輸爆款」作品，涵蓋甜寵、女性議題、古偶與懸疑探案等類型，其中第8、9部更被形容「一面倒零負評」，成為不少劇迷口袋名單。

推薦1：陳妍希、周柯宇「狙擊蝴蝶」

「狙擊蝴蝶」以姐弟戀設定出圈，觀眾稱讚導演抓到姊弟戀的「蘇點」，吻戲、壁咚等名場面加上兩位主演的CP火花，讓不少人一追就停不下來。劇情描述岑矜在低谷時接到曾資助的鄉村少年李霧求助，將他接到海市求學；多年後李霧成為職場菁英回歸，與岑矜因工作重逢，情感暗潮再起。

推薦2：張彬彬、毛曉彤「餘生有涯」 

「餘生有涯」以女性遭遇侵害後如何維權、療癒創傷為主軸，氛圍沉重卻帶強烈懸疑壓迫感。劇中張彬彬、毛曉彤飾演夫妻，從婚姻裂痕到並肩面對真相，情緒層次與演技受到肯定。

推薦3：李沁、陳哲遠「一笑隨歌」

主打女將軍題材的愛情劇，節奏流暢、爆點密集，男女主勢均力敵，副CP「昏君×瘋批公主」也被點名帶感。雖有失憶、血吻、囚禁等老梗，但被認為拍得夠抓人。

「狙擊蝴蝶」。(取材自豆瓣)
推薦4：言承旭、徐若晗「夏花」

兩位主演相差21歲，起初被質疑「叔姪戀」風險高，但言承旭狀態與CP火花意外撐住口碑。作品以唯美鏡頭與氛圍取勝，描寫患病少女與落魄大叔相遇相愛，彼此找回生活信心。

推薦5：胡一天、張婧儀「惜花芷」

被視為高分大女主劇代表，原先不被期待，播出後因節奏明快、女性群像刻畫突出而逆勢翻紅。劇中女性不走雌競套路，反而互助團結，被認為是口碑上升關鍵。

推薦6：林彥俊、萬鵬「原來我很愛你」

改編自同名小說，描寫勇敢少女與失明男子相互療癒的暖甜愛情，拍攝畫風清新、有質感。雖因宣傳與檔期競爭熱度未起，但原著還原度與舒服節奏獲得好評。

推薦7：張晚意、王楚然「柳舟記」

熱門IP「嬌藏」改編，設定為失憶女寨主與剿匪王爺先婚後愛，加上「追妻火葬場」元素。作品走輕喜劇路線，質感與中式古韻被讚越追越上頭。

推薦8：張佳寧、屈楚蕭「一閃一閃亮星星」

2022年開年黑馬，前期宣傳少卻靠口碑擴散。以來回穿越包裹奇幻懸疑，節奏順、質感佳，學霸奶狗與御姐組合被認為角色設定超圈粉。

「大理寺少卿遊」。(取材自豆瓣)
推薦9：盧洋洋、陳鑫海「最食人間煙火色」

以平淡溫馨取勝，融入先婚後愛、暗戀成真等元素卻不灑狗血。故事圍繞都市女子司清與鄉野匠人景琛的婚姻冷靜期展開，情感推進細膩、生活感強，被點名「零負評」口碑作。

推薦10：丁禹兮、周奇「大理寺少卿遊」

改編自漫畫「大理寺日誌」，古裝探案結合輕喜劇。原著「貓頭人身」設定一度讓粉絲擔心改編翻車，但劇版在現實與奇幻間取得平衡，探案群像也被認為值得一看。

