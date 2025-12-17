招眾怒仍堅持 沃爾瑪不開放用Apple Pay結帳原因曝光

我的頻道

世界新聞網／輯
零售巨頭沃爾瑪至今未開放使用Apple Pay結帳，因為這樣他們就無法取得完整的顧客數據。沃爾瑪結帳櫃台示意圖，和本新聞無關。(路透)
零售巨頭沃爾瑪至今未開放使用Apple Pay結帳，因為這樣他們就無法取得完整的顧客數據。沃爾瑪結帳櫃台示意圖，和本新聞無關。(路透)

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）目前在全球有超過1萬間店面和將近350間配送倉庫，這麼大的一間企業所使用的科技被認為應該走在最前端，然而沃爾瑪至今尚未開放以Apple Pay付款這一點持續為顧客所詬病，認為都已經2025年還沒有Apple Pay簡直荒謬至極，而這一切都和顧客數據有關。

Food Republic報導，Apple Pay讓iPhone使用者能在沒有分享信用卡號碼的情況下完成付款，而顧客在結帳時刷卡，沃爾瑪能收到所有的顧客數據，例如購買品項、購物頻率，並將顧客資料連結購買項目；沒有這些數據，沃爾瑪就無法投放精準廣告促銷，讓消費者買更多。

很多顧客對沃爾瑪沒有開放Apple Pay付款感到憤怒，特別是其他85%的零售業者都能以Apple Pay支付；一名網友在Reddit的蘋果討論版上貼文表示，都已經2025年了，沃爾瑪還不開放用Apple Pay付款實在荒謬至極，還有網友說這就是他們不常或甚至根本不去沃爾瑪消費的原因，另一名網友在另一篇貼文發起請願，要求沃爾瑪接受感應支付。

顧客在沃爾瑪可以用實體信用卡付款，在店內也能用現金結帳，但對於不再帶現金出門的人，特別是正在大量轉向非接觸支付的Z世代來說，沃爾瑪提供兩種支付方式，分別是Scan and Go和Walmart Pay。Scan and Go是使用Walmart app掃描購買品項並以存在裡面的信用卡付款，省去排隊結帳的時間，在沃爾瑪旗下的批發式賣場Sam's Club也能使用。

Walmart app的使用方式是先輸入購買品項，就像在自助結帳櫃台一樣，接著用手機掃描螢幕上的QR碼後選擇付款方式。無論是Scan and Go還是Walmart Pay都要用到Walmart Pay，讓沃爾瑪得以取得消費者提供的所有數據，包括購買紀錄，再利用這些資訊進行客製化行銷和投放廣告，提升顧客體驗，甚至影響未來的供應鏈決策。

沃爾瑪 Apple iPhone

