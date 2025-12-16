我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪被捕 伊朗家屬擔憂傷勢

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

12月21日冬至碰上天赦日「80年才一次」 補財庫、求好運效果特強

記者陳宏睿／台中即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
12月21日是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可前往廟宇祭祀玉皇大帝，特別靈驗。（楊登嵙提供）
12月21日是冬至也是天赦日，命理師楊登嵙建議民眾可前往廟宇祭祀玉皇大帝，特別靈驗。（楊登嵙提供）

12月21日是冬至，也是今年國曆與農曆最後一個天赦日，命理師楊登嵙分享，冬至又遇到天赦日的機會不多，80年才出現一次，若在該日前往廟宇祭祀，求好運、補財庫的效果特別好，若想補運的民眾，不要錯過此次機會。

命理師楊登嵙說，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，今年12月21日，也就是農曆11月2日，是「天赦日」碰到「冬至」，80年才會發生一次，補財庫、求好運的效果特別靈驗，也是今年國曆、農曆第最後一個「天赦日」，可以善用此日，向玉皇大帝懺悔，請求赦罪，化解冤親債主，祈求運勢開泰，健康、財運都順遂。

楊登嵙說，古書記載「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）」，天赦日是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，該日只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生。

祭祀方式分述如下：

祭拜最佳時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

祭祀方式：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

上一則

「虛擬眼睛」檢視…舊金山大學招生 AI助摘要申請資料

下一則

巴黎聖母院6新彩繪玻璃窗 引來抗議聲浪

延伸閱讀

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年
冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚
亞洲版聖誕老人現身波特蘭 中西合璧慶冬至

亞洲版聖誕老人現身波特蘭 中西合璧慶冬至
百年一遇 冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

百年一遇 冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

2025-12-15 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

2025-12-08 21:25

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友