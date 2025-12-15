四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

2025年一路辛苦耕耘，承受壓力與挑戰，在磨練中累積實力與智慧，這些努力不會被辜負，定將成為未來的養分。展望2026年，媒體「新浪網」運勢專欄作家「運勢女王」撰文，四星座運勢 逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福，過去的付出轉化為豐沛收穫。

金牛座

金牛座一向以穩健踏實著稱，做事如勤奮耕牛，循序漸進地朝目標前行，未來幾年財運逐步走強，如春日幼苗般持續成長。他們工作態度認真負責，憑藉扎實的專業能力與長期累積的努力，在職場中容易獲得肯定與回報，收入穩定提升。

同時，金牛座善於理財，懂得規劃收支，不盲目投資，偏好穩健方式讓財富增值，在細心經營下，家庭財富逐年累積，家業基礎愈發穩固，生活也更加安定富足。

巨蟹座

巨蟹座溫柔體貼，重視家庭，視家人為人生核心，未來幾年好運多與家庭相連，事業上易遇貴人相助，可能來自親友或合作夥伴，帶來關鍵資源與機會，助力突破瓶頸。

巨蟹座擅長經營溫暖和諧的家庭關係，家人彼此支持，形成穩固後盾，使其在事業與生活上同步成長。隨著事業進展與家庭凝聚力提升，生活品質明顯改善，財富逐步累積，家業也更加興旺穩定。

獅子座

獅子座自信果敢，具備強烈的領導氣質與行動力，未來幾年運勢如火焰般持續高漲，在職場上憑藉才華與決斷力，迅速成為團隊核心。他們勇於承擔責任、迎接挑戰的態度，贏得上司賞識與同事信任，職位與收入同步提升。

此外，獅子座善於把握時機，對市場動向敏銳，能透過投資或創業擴展事業版圖，使財富持續累積，家業規模不斷壯大。

射手座

射手座樂觀豁達，對生活充滿熱情與好奇，未來幾年運勢如繁星閃耀，機會不斷。他們勇於嘗試新事物、探索不同領域，因此容易結識各類人脈，獲得意想不到的發展契機。事業上，可能因一次機緣踏入全新領域，並憑實力脫穎而出。

射手座人際關係廣泛，朋友遍布各行各業，關鍵時刻常有貴人相助，生在機會與人脈的雙重助力下，生活驚喜連連，事業與家業皆穩步成長。