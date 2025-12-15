我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

誰在碰瓷？僅距200米 美中衛星驚險擦肩而過

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）
展望2026年，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

2025年一路辛苦耕耘，承受壓力與挑戰，在磨練中累積實力與智慧，這些努力不會被辜負，定將成為未來的養分。展望2026年，媒體「新浪網」運勢專欄作家「運勢女王」撰文，四星座運勢逐步增強，事業穩健成長，財務漸入佳境，家庭和滿幸福，過去的付出轉化為豐沛收穫。

金牛座

金牛座一向以穩健踏實著稱，做事如勤奮耕牛，循序漸進地朝目標前行，未來幾年財運逐步走強，如春日幼苗般持續成長。他們工作態度認真負責，憑藉扎實的專業能力與長期累積的努力，在職場中容易獲得肯定與回報，收入穩定提升。

同時，金牛座善於理財，懂得規劃收支，不盲目投資，偏好穩健方式讓財富增值，在細心經營下，家庭財富逐年累積，家業基礎愈發穩固，生活也更加安定富足。

巨蟹座

巨蟹座溫柔體貼，重視家庭，視家人為人生核心，未來幾年好運多與家庭相連，事業上易遇貴人相助，可能來自親友或合作夥伴，帶來關鍵資源與機會，助力突破瓶頸。

巨蟹座擅長經營溫暖和諧的家庭關係，家人彼此支持，形成穩固後盾，使其在事業與生活上同步成長。隨著事業進展與家庭凝聚力提升，生活品質明顯改善，財富逐步累積，家業也更加興旺穩定。

獅子座

獅子座自信果敢，具備強烈的領導氣質與行動力，未來幾年運勢如火焰般持續高漲，在職場上憑藉才華與決斷力，迅速成為團隊核心。他們勇於承擔責任、迎接挑戰的態度，贏得上司賞識與同事信任，職位與收入同步提升。

此外，獅子座善於把握時機，對市場動向敏銳，能透過投資或創業擴展事業版圖，使財富持續累積，家業規模不斷壯大。

射手座

射手座樂觀豁達，對生活充滿熱情與好奇，未來幾年運勢如繁星閃耀，機會不斷。他們勇於嘗試新事物、探索不同領域，因此容易結識各類人脈，獲得意想不到的發展契機。事業上，可能因一次機緣踏入全新領域，並憑實力脫穎而出。

射手座人際關係廣泛，朋友遍布各行各業，關鍵時刻常有貴人相助，生在機會與人脈的雙重助力下，生活驚喜連連，事業與家業皆穩步成長。

星座運勢

上一則

聖誕樹燈開著不關恐有火災風險 一異狀是危險警訊

延伸閱讀

三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」
12月中旬4星座開掛 金牛財運走強、他能力被肯定獲升遷

12月中旬4星座開掛 金牛財運走強、他能力被肯定獲升遷
水官生帶財 4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚

水官生帶財 4生肖把握「大雪前」謝平安 來年運勢爆棚
「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己 獅子愛秀、他只想知道極限在哪

「人生如打怪」三星座樂於挑戰自己 獅子愛秀、他只想知道極限在哪

熱門新聞

郵輪旅遊人數日漸增加，但旅遊專家表示，郵輪的特性不見得適合每個人，建議行前要考慮清楚。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Robert Horvick）

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

2025-12-12 20:25
微波爐示意圖。(圖/AI生成)

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

2025-12-09 23:10
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

2025-12-10 18:25
4生肖冬至後有望迎來人生拐點，事業與財富同步爆發。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

冬至後4生肖迎轉折點 屬鼠獲主管提拔、他收入直線上揚

2025-12-10 21:25
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

2025-12-08 21:25

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條