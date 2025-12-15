冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

節氣「冬至」示意圖。（本報資料照）

12月21日是晚上11時2分48秒交節氣進入「冬至」，也是今年最後一個天赦日，命理師柯柏成表示，冬至雖象徵「一陽來復」，但就傳統醫學與節氣觀念，諸多禁忌需注意；當天也是天赦日，民眾可煮錢水為家宅換運，來年好運旺旺來。

柯柏成指出，今年乙巳蛇年的「冬至」將在12月21日晚上11時2分48秒交節氣，陰曆則為十一月初二，也是2025年的最後一個天赦日。然冬至在古著「紅樓夢」中，並非轉運或喜慶節日，反而將其作為陰陽轉折、生死臨界的時間節點。

而冬至在曆法中，雖象徵「一陽來復」，理論上是轉機的開始；但對元氣已虧之人而言，這一點新生的陽氣，反而成為無法承載的負擔。這部分也可從「紅樓夢」秦可卿重病引申的冬至注意事項，看出傳統醫學與節氣觀念中，具有高度象徵性。

柯柏成說，冬至忌情志過度，不宜大耗元氣、縱慾、大悲大喜、心神外馳，應「靜養神氣」，而非強行振作或勉強支撐；陰極之時易動病根，凡平日體虛、有舊疾、長期勞心勞力者，必須小心慎防久病加重、舊症復發、精神倦怠、心悸失眠等。

在節氣觀點中，冬至之補重在「護陽、藏精」，而非猛補表熱之物，所以冬至不宜虛補，忌補錯方向，應以溫養為主，重脾腎，不可躁補、不走偏門，飲食宜簡，不宜繁複；並需注意「虛勞」情志鬱結、心神暗耗、房勞傷精、虛火內生等病因。

柯柏成說，從傳統醫理來看，冬至前後有3個須謹慎之處，首要陽氣初生，忌躁進；二來虛勞之人，補不如養；其三節氣為關，命數自現，潛伏問題恐全面顯現，因此當陽氣來復之時，最重要的不是進補，而是守養；不是求多，而是避免再失。

此外，冬至湯圓是應景的食品，就像端午 粽子一樣專屬節氣的開運食品，但要注意，紅白小湯圓或包餡湯圓，建議吃雙數顆，讓喜事財運雙雙而至。

他也提到，冬至當天也為天赦日，民眾不妨能煮錢水，第一步把168枚硬幣加清水放入鍋中煮，多加幾片吃剩的新鮮橘子皮，煮沸後小心拿鍋子去房子各角落繞繞，水蒸氣混橘子香將宅運換氣，有助來年好運旺旺來。

第二步把煮過的錢幣冷卻擦乾後，可給家人各一枚當錢母帶在身上，剩的銅板一樣用聚寶盆裝著放在家中財位；第三步待下次天赦日前或者除夕當天把銅板捐出去，廟裡的功德箱或便利商店的零錢箱把善的能量傳播出去，讓自己更有福氣。