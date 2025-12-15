想免費升等房間 前飯店員工揭秘「選對入住時間」

前飯店接待人員指出，若旅客希望有機會免費獲得房型升等，提早抵達就能大幅提高升等機率；旅館櫃檯示意圖。(取材自Pixabay @Rodrigo Salomón Cañas)

一名前飯店櫃檯人員近日分享內部經驗，指出旅客若想提高獲得免費房型升等的機率，關鍵不在入住時臨時提出要求，而是在「提早抵達」。該名曾在飯店前台服務多年的前員工表示，許多旅客對升等時機存在誤解，錯過了最有利的安排窗口。

據每日郵報Daily Mail報導，前飯店接待人員艾咪・瓊斯（Amy Jones）指出，旅客常以為在辦理入住時提出升等請求最有效，但實際情況恰恰相反。她表示，若是在週五晚上或下午3點入住尖峰時段才提出要求，幾乎不可能獲得升等，因為房型與房卡通常已在前一晚就完成配置。

瓊斯曾任職於一間僅有35間客房的豪華飯店與SPA中心。她透露，免費升等多半保留給慶祝生日、結婚紀念日等特殊場合的旅客，即使如此，名額仍相當有限。她並指出，飯店通常會提前準備好隔日入住旅客的房卡，因此臨時更動房型的彈性並不大。

不過，瓊斯也強調，提早抵達能大幅提高升等機率。她說，若旅客在入住時間前就到達，並向櫃檯人員說明此行目的，即使訂房時未提及，飯店仍可能有時間重新調整房間配置。她指出，下午繁忙時段一開始後，重新安排房型幾乎變得不可能。

瓊斯補充，除了特殊節日外，臨時取消訂房或員工心情等因素，也可能釋出高級房型，而提早到達的旅客往往是第一順位受惠者。她也提到，部分旅客根據網路照片對房型產生期待，實際入住後可能與想像有落差，若能提早抵達，仍有機會更換房間。

此外，TikTok 用戶多明妮卡（Dominica）分享，透過連結星巴克會員與萬豪（Marriott）會員帳戶累積點數，也能成功兌換到免費住宿。