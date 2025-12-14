4生肖2026升遷有望 屬龍成接班人選、他「順手幫忙」被長官看到

四生肖明年可望升遷。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ fauxels）

2026年將至，不少人盼望明年得到升遷與加薪的機會，根據《搜狐》報導指出，屬龍、屬猴、屬蛇與屬豬四個生肖新一年在「貴人運」與職場機會流動上特別明顯，部分生肖更因人脈牽引、專案契機與組織變動紅利而容易被看見、被提拔，升職節奏可望明顯加快。

屬龍

首先被點名的是屬龍者。屬龍的人自帶領導氣場與高存在感，在團隊中往往能自然成為焦點人物。2026年這種優勢將被放大，尤其下半年若遇到臨時接手或跨部門專案，屬龍者容易以格局、視野與執行力脫穎而出，成為主管眼中的帶隊或接班人選。當機會上門時不必過度謙讓，敢承擔、敢接球，往往就是升遷的關鍵一腳。

屬猴

第二個被點名的是屬猴者。屬猴的人反應快速、點子多，擅長在短時間內拆解難題，是典型的「救火型人才」。2026年屬猴者的升遷動能，來自於在高壓專案或協作任務中展現解決問題能力，甚至在「順手幫忙」時結識關鍵人物，讓貴人關係自然發酵。屬猴者明年可多參與跨部門合作、增加曝光度，讓績效與能力被更多決策者看見。

屬蛇

第三是屬蛇者。屬蛇的人做事穩、細節控、邏輯強，平日不愛搶功，卻常在關鍵時刻成為最可靠的支柱。2026年若企業出現組織調整、新業務線啟動或策略轉型，屬蛇者可能被列為「核心培養名單」，在不聲不響中踏上升遷節點。屬蛇的貴人多半是直屬上級或關鍵主管，對方給的重任雖重，往往是信任與鋪路的訊號；年底若能以數據量化成果，更能有效轉化為升職籌碼。

屬豬

第四是屬豬者。屬豬的人緣與信任感，是其職場最大資產。日常互助、好相處與可靠形象所累積的「職場信用分」，在2026年可能成為升遷的助攻力量。當公司名額有限、需要同儕支持或內部評比時，屬豬者往往因「大家都願意幫你」而意外占優。屬豬者在維持真誠協作之餘，也要適度表達企圖心，讓主管知道自己準備好了。