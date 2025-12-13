好市多員工揭十大奧客奇觀 這項他們最常抱怨

自己打開包裝試吃、手推車亂放、放任孩子在店內亂跑等，都是好市多員工認為令人頭痛的顧客行為。手推車示意圖，非新聞當事者。(路透)

好市多 （Costco ）是許多人採買時的首選，但有些購物時的個人習慣可能會讓店員的工作變得更加艱難。Daily Meal報導收集了Reddit上現任和前好市多員工的經驗談，從亂丟垃圾到亂放購物車，整理出各種讓好市多員工抓狂的顧客行為。

1. 遺留垃圾在購物車內

員工有很多工作要做，而不是幫顧客丟試吃紙杯、塑膠瓶和食物包裝袋，不要亂丟垃圾似乎是常識，但很多人做不到，因此購物車整理員的制服黏有塑膠袋，就是為了撿垃圾用。

一名推車整理員在Reddit貼文說，身為推車整理員，他真的拜託大家帶走自己的垃圾；另一名推車整理員說，遺留在推車內的尿布數量非常多。一名好市多員工說，賣場內有超過50個垃圾桶，顧客實在沒有理由把垃圾留在推車內。

2. 沒有注意周遭其他顧客

「不注意四周」被許多店員一致認為是他們最討厭的行為之一，那些顧客似乎從踏入店內的那一秒開始就失去空間意識，不是走一走突然停下來，就是把推車留在走道中間跑去拿試吃，都造成他人不便。

一名好市多員工在貼文中說，店內常很擁擠，要注意四周，推車不要放走道中間，要聊天請靠邊站，還有人說會有漫不經心的顧客推著車，眼睛卻看不同方向，常造成推車相撞、人流塞住或其他人被迫繞道。

3. 將容易腐壞的食物隨意放置

好市多的員工最常抱怨的事情之一就是隨便亂放的易腐壞食品，很多顧客拿了冷凍或冷藏食品但突然改變主意不買了，但他們不放回原處而是隨手亂放，等到員工發現時已經壞掉，只能丟棄。

若拿了商品卻改變主意不買，好市多員工懇求顧客放回原處或交給員工，他們會很樂意幫忙擺回。把食物亂放不只無禮也很浪費，一名員工說他們被迫丟棄價值好幾千元、遭隨手放置在貨架上而壞掉的商品。

4. 擅自打開食物試吃

有些顧客覺得自己有權打開食物包裝試吃，員工說莓果和其他農產品很常發生這情況，好市多很多蔬果值得買，但絕對不可以自己試吃。一名好市多員工在Reddit貼文說，他曾阻止一名客人自己把葡萄從包裝中拿出來吃，結果對方說試吃是每位美國家庭主婦的權利，他則回應這行為對賣場來說就只是偷竊。

好市多的退貨政策非常慷慨，因此沒有必要自己打開食品試吃，如果商品有問題，帶回店內就能退換貨。

5. 帶寵物 狗入店

越來越多顧客帶狗一起到好市多採買，這既不衛生又不方便；一名好市多員工在貼文說，拜託把狗留在家，很多未經訓練的狗在賣場內便便，大型又人多的賣場根本不是狗該的地方，也會給動物帶來壓力。不過服務性的動物例外，好市多歡迎牠們進入店內。

6. 濫用退貨政策

好市多的退貨政策非常慷慨，除了幾項例外商品，他們的滿意保證讓顧客可以帶回幾乎所有的商品並獲全額退款，員工不會多問什麼，但他們對這個好處遭濫用感到沮喪。

在一篇Reddit的討論串中，一名員工詢問同為員工的網友遇過最震驚的濫用退貨政策案例，貼文者說他很討厭看到顧客拿買了好幾年、弄髒、變質、人為損壞或以上條件都有的商品來退貨，另一人說曾遇過有人拿空酒箱來退貨，說因為那些酒讓她頭痛，還有人說看過帶飽經風吹雨淋的戶外家具來退貨的人。

7. 亂停手推車

手推車亂放也是讓員工感到氣惱的事情之一，一名員工說停車場內到處都是手推車停放區，根本沒有理由亂放。一名推車整理員說，如果顧客可以在賣場內走上一小時，那就能花30秒找到停放點。

8. 和員工爭論

員工說他們很樂意幫助客人找到想買的商品，但若客人不相信他們，他們會很沮喪，例如他們向客人解釋某項商品賣完時，對方指責他們說謊。

一名員工在貼文中說，當他們對客人說某項商品賣完時，對方會和他們爭論，吵說自己上周還有看到，但事實上現在就是沒有，還有人會說「不可能，一定還有」。

9. 進店時沒有準備好會員卡

根據好市多的規定，顧客進店和結帳時都需出示會員卡，有些顧客入場被要求出示會員卡時會刁難工作人員，或離場時拒絕出示收據，都讓員工很挫敗和無奈。

10. 放任小孩在店內亂跑

很多家長會帶孩子到好市多購物，但不守規矩或調皮搗蛋的小孩讓好市多員工非常困擾。一名員工說她對放任小孩玩玩具或季節性商品的家長很不滿，另一名員工說他很討厭家長讓小孩翻看書籍，結帳時退回被損壞的書；一名員工說他看過一位大約3到5歲的孩童在放瓶裝水的棧板上奔跑，家長就站在旁邊看。