怕行李在機場被偷？專家給5技巧　再教你遭竊該如何處理

不少人擔憂行李在機場遺失或遭竊；示意圖。(圖／AI生成)

出國旅遊時，除了規畫行程需要花心思外，行李遺失或遭竊也讓旅客感到擔心。針對行李安全，專家特別分享實用小撇步。

每日郵報報導，各地國際機場也不時傳出行李遭竊事件，讓不少旅客擔心自己成為受害者。針對這類情況，Co-op Insurance旅遊保險 負責人格爾曼（Ellis German）分享了五項在機場保護行李安全的技巧，也說明了若被偷要怎麼處理，讓旅程更安心。

1.別讓行李離開視線

無論是在停車場從車上卸行李、搭乘大眾運輸工具，或只是短暫離開座位去買飲料，都應隨時將行李帶在身邊。即使只是短短幾秒，也不該讓行李離開視線。

2.讓行李箱變得易於辨識

一般外觀普通、沒有特色的行李箱更容易被小偷盯上。專家建議在箱子上加上彩色行李帶、綁上亮色緞帶，或貼上標誌明顯的貼紙，既能降低被竊風險，也能在行李遭竊後更快尋回。

3.使用行李追蹤器

專家建議，可在行李內放入像 AirTag、Tile、Samsung SmartTag 之類的追蹤裝置。這些裝置能提供即時位置資訊，不僅在遭竊時派上用場，若行李遺失或被送錯航班，也能協助旅客迅速追蹤並找回。不過專家提醒，有些航空公司不允許旅客在托運或手提行李中放置此類裝置，使用前應先向航空公司確認。

4.不要在櫃檯或行李轉盤旁逗留

小偷常盯上看起來疲累、分心滑手機或把行李放在一旁的人。旅客抵達目的領取行李時，應站在轉盤旁專心等待，一看到行李就立即取走，避免讓行李再度繞行。

5.出國前為行李拍照

專家表示，旅客可提前拍下行李外觀、特徵與內容物。若行李不幸失竊，這些照片能提供航空公司、警方及保險公司明確的參考資料，有助於後續申訴或理賠程序。

6.若行李不幸被偷怎麼辦？

專家表示，若行李不幸遭竊，應立即向機場警方報案並取得編號，供後續申請保險理賠使用。旅客也應同時向航空公司通報，由行李服務櫃台協助後續程序。如果旅客有使用追蹤裝置，可以將即時定位資訊提供給警方或機場工作人員，但不應自行追查，以免危及安全。

之後，旅客還需聯繫旅遊保險公司啟動理賠流程，並在指示下準備保單號碼、報案編號等資料，保險公司也會告知緊急採購衣物與盥洗用品等支援措施。

TVBS新聞網