德州家貓護主 她家中遇2持槍搶匪 牠第一時間飛撲攻擊

德州 一名女子上月6日在家中遭遇兩名持槍搶匪闖入行搶，所幸她的愛貓「Kitty」第一時間撲向嫌犯試圖阻止，成為護主英雄。警方現已逮捕兩名涉案男子並提出多項重罪指控。

每日郵報引述KTRK報導，作案的兩名搶匪為21歲的托瑞斯（Armando Torres）及20歲的羅賓森（Mohamed Robinson）。起初，托瑞斯以兜售香水、乳液與化妝品為由來到被害人潘尼亞（Monsi Pena）家門口，但被婉拒後離開。不久後，托瑞斯又與身穿帽、戴著口罩的羅賓森返回潘尼亞家門口。

兩人隨後踹開潘尼亞的家門闖入，此時潘尼亞的黑白花貓Kitty立刻跳出來攻擊搶匪，隨後其中一名搶匪揮舞手槍打Kitty，試圖擊退牠。潘尼亞說：「牠試著保護我，還想往搶匪身上爬。」

潘尼亞也遭到搶匪以槍柄毆打，對方威脅她交出貴重物品，臨走前更放話，若潘尼亞報警就會殺了她。附近鄰居的監視器畫面拍到兩人逃離現場，其中一人竟遺落背包未帶走。警方在包內發現一支登記在羅賓森名下的手機，成為重要證物。

羅賓森於11月19日因另一起家暴 案件被捕，同時遭加控搶劫罪；托瑞斯則在10日落網，被控持致命武器加重搶劫罪。兩人目前皆被關押於哈里斯郡監獄。

潘尼亞表示，事後其中一名搶匪甚至在她準備前往報案的路上時攔住她，聲稱自己是無辜的，想把罪責推給同夥。潘尼亞引述該搶匪的說法，說搶案是「另一個非裔 搶匪做的」。目前案件仍在進一步調查中。

