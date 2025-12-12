3星座最愛畫大餅 雙魚話說很美、他怕吵架先講好聽話

三星座最愛畫大餅。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Edmond Dantès）

人際相處要小心！根據《搜狐》報導，三星座「最喜歡放空話、說話最不可信」，他們在日常互動中較容易出現言過其實、承諾落空或表達模糊的情況，雙魚座、天秤座、水瓶座紛紛上榜，其中雙魚因性格浪漫，常把話說得很滿卻未必能實現，天秤座則是習慣安撫人，特別喜歡說好聽話。

雙魚座

首先被點名的是雙魚座。雙魚以溫柔外貌與情感豐沛著稱，但當情緒起伏較大、陷入感受漩渦時，說話容易變得飄忽不定。文中形容雙魚的語言帶有高度詩意與浪漫色彩，常以理想化的方式描繪未來或關係走向，聽起來動人卻缺乏具體支撐，因此外界有時難以判斷其真實意圖，進而留下「話說得很美、但未必做得到」的印象。

天秤座

第二個上榜的是天秤座。天秤向來以優雅氣質、重視公平與和諧見長，面對複雜人際或衝突情境時，傾向先用言語緩和氣氛、調解矛盾，而非立即直球解決問題。文章指出，天秤的說法往往帶有折衷與安撫的語氣，容易給人「先說好聽的」感受，雖有助維持關係，但也可能讓旁人覺得立場不夠明確、承諾似是而非，因而被貼上「可信度不穩」的標籤。

水瓶座

第三名則是水瓶座。水瓶以獨立、創新與思維跳躍聞名，表達觀點時常使用抽象、哲學式語言。文中形容水瓶的話語充滿洞察力與想像力，但由於論述較為跳躍、核心意圖不易被快速捕捉，外界有時會解讀成「說很多卻不落地」。這種語言風格使水瓶在溝通上常被認為難以捉摸，進而被列為「空話代表」。

該篇報導指出，雙魚、天秤與水瓶之所以被視為「放空話星座」，主要源於其性格與表達習慣：一者情緒化與理想化強、二者以和為貴善調停、三者偏抽象思辨。儘管如此，文章也提醒，星座分析僅供參考，個人行為仍受成長背景與處事方式影響；理解彼此差異、提高溝通透明度，才是避免誤會與落差的關鍵。