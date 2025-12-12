賠錢又可能吃上官司 這7種理財建議別跟風

網路上充斥各種理財方法，有些不僅無法賺錢，還會讓人陷入財務問題。金錢示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Jonathan Borba）

在社群媒體上瀏覽個人財務建議隨時會踩雷，從提供錯誤資訊的人工智慧（AI ），到推廣高風險投資的網紅，愈來愈難分辨哪些是實用建議、哪些是有害的風氣。美國線上（AOL）報導列出7種會損失金錢的流行。

1. 相信AI提供的財務建議

Google去年推出AI摘要後，很快出現各種奇葩說法，像是大象用兩隻腳走路，或是用牛頭牌白膠將起司黏在披薩上；重要的財務建議上表現也沒有更好，學費規畫平台The College Investor的研究發現，Google AI在超過40%的財務相關搜尋提供不精準或誤導性的資訊。

美國線上的財金專欄作家巴拉卡（Yahia Barakah）說，他花不少時間測試Google AI對基礎到棘手財務問題的反應，發現AI雖然能正確生成答案的整體關鍵點，但也會提供許多完全錯誤的資訊，甚至在同一回答中自相矛盾。例如詢問如何將資金從401(k)帳戶轉移至羅斯個人退休 帳戶（Roth IRA），Google AI先是建議直接滾存，後續卻說因為課稅方式不同無法直接轉移。

當AI混雜正確與錯誤的敘述，很多人可能全盤接收所有內容，而且上述問題在ChatGPT、Claude等其他AI平台也會發生。與其相信AI，不如參考直接、可靠的資訊來源，並諮詢認證會計師、特許金融顧問和其他經過認證的財務專家。

2. 被幻影債務（phantom debt）控制

幻影債務指的是早已付清，甚至原本就不存在的債務，但激進的債務追收公司總試著讓這種幽靈債死灰復燃。去年聯邦貿易委員會就介入阻止債務追收公司Global Circulation以威脅逮捕、工資扣押等手段，恐嚇客戶支付超過7百萬的虛假債務。這類公司通常有足夠的個人資訊讓人信以為真，如Global Circulation透過每天撥打數通電話給受害者或受害者家屬，讓人以為身陷大麻煩。

合法討債公司需遵守公平追債法案（Fair Debt Collection Practices Act）追收債務，如清楚表明債務追收者身分、不得騷擾、虐待或威脅債務人。保護自己的作法之一是向討債公司寄送債務驗證信，消費者金融保護局提供免費的驗證信樣本，可用於確認債務內容和欠債原因。

3. 購買迷因幣

迷因幣是受網路流行或笑話而生的加密貨幣 ，沒有實際用途，因此投資風險極高。近幾年來有多起迷因幣都是照著以下的趨勢發展，首先在社群媒體上廣泛宣傳，價格急速飆升再暴跌。幕後人士利用錯失恐懼症和賺快錢的噱頭鎖定沒有經驗的投資者，貨幣發行後快速售出，賺走數百萬元。

更安全的投資是透過SoFi Invest等投資平台購買股票或共同基金，基金會將你的資金投入數百家不同行業的公司。雖然股票仍可能虧損，但受到證券交易委員會監管，風險遠低於迷因幣。

4. 用漏洞賺錢

去年，社群媒體開始流傳利用大通銀行ATM暫時性的系統漏洞無限刷錢，做法是向自己開支票，並在跳票前立刻提領資金，從而暫時獲得不屬於自己的錢。雖然很多人在網路上發文慶祝，但大通銀行後續提告欠款至少66萬的詐欺提領客戶。

近幾年社群媒體充斥利用危險漏洞賺錢的手法，如虛報企業支出獲得退稅、偽造收據操弄退貨系統。雖然聽起來像無被害人犯罪，但這種詐欺行為可能面臨巨額罰款、監禁。建議以合法管道投資理財，並透過慈善捐款等合法方式節稅。

5. 花大錢整理物品

近幾年席捲網路的整理風潮不只是收拾物品，還變成過度消費的藉口。TikTok上有無數人花大錢購買透明容器和配對標籤，只為了讓櫥櫃或衣櫥物品完美排列。雖然這類影片讓人賞心悅目，但仔細計算就會發現代價高昂。

200到300元的櫥櫃容器與收納盒、150到400元的成套衣架衣櫃系統、100到200元的衛浴容器、50到100元的標籤機與耗材，等於在整理物品上花費500到1000元，而這筆錢原本可以作為緊急資金或支付債務。實際支出可能高於上述金額，Reddit上有許多網友表示會購買更多物品填補整理好的空間，或為了符合空間配色換掉還能用的物品。

不如將這筆錢投入流行的預算策略增強財務健康。如網路上流行的「52周存錢挑戰」，第一周存1元、第二周存2元，每隔一周多存1元，一年後就能累積1378元。

6. 金錢畸形症（money dysmorphia）

金錢畸形症指的是即使銀行存款穩健無虞，但一直感覺自己資金不足。信用公司Credit Karma調查發現，將近三分之一的美國人表示自己有財務焦慮，其中有43%的Z世代和41%的千禧世代對金錢感到憂慮，而59歲以上的族群僅有14%有此煩惱。

社群媒體是助長金錢憂慮的重要推手，公關公司Edelman的報告指出，三分之一的美國人承認為了趕上網紅而過度消費。建議限制使用社群媒體的時間，並停止追蹤會讓人感到財務焦慮的帳號，專注在自身對財務成功的定義。

7. 末日消費（doom spending）

末日消費以衝動購物應對政治或經濟上的焦慮。最近假期期間，西蒙顧和管理顧問公司（Simon-Kucher）的調查發現，Z世代族群表示打算比前一年多花21%的錢，高於其他族群，而且購物目的是為了在充滿不確定的世界中找到安慰。末日消費會讓人陷入惡性循環，焦慮感誘發購物，而購物誘發金錢焦慮，然後又花更多錢購物。

感到焦慮時，與其不停將商品加入購物車，不如停下來問問自己真正追求什麼。打電話給朋友聊天、種花草、看最喜歡的節目或寫下自己的煩惱更能緩解情緒，而且不會產生經濟負擔。