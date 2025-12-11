手洗還是洗碗機比較乾淨？ 專家曝「水溫」是關鍵

洗碗機研究員指出，多數人以為手洗較確實，但因為洗碗機能以高溫的熱水深入清潔細縫，所以比手洗碗盤更乾淨；洗碗機示意圖。(攝取材自Freepik)

美國寶僑公司（Procter & Gamble）洗碗機研究員摩根・艾柏哈德（Morgan Eberhard）近期接受環保媒體The Cool Down訪談時表示，使用洗碗機其實比手洗碗盤更乾淨也更省水、省電，能讓家務時間大幅縮短。她強調，只要掌握正確操作方式，洗碗機就是「最能把碗盤洗乾淨」的工具。她指出洗碗機能將髒碗盤洗得更乾的關鍵，在於使用的水溫遠高於手洗時的溫度，而這有助於將碗盤洗得更乾淨。

據The Cool Down報導，艾柏哈德指出，多數人以為手洗較確實，但事實恰好相反。透過高溫長時間清洗，洗碗機能做到手洗無法達到的效果，同時節省個人時間。Energy Star的數據也顯示，一年下來使用洗碗機可為家庭省下超過230小時，相當於近十天的時間。

使用洗碗機不是「懶惰」

艾柏哈德表示，許多人以為手洗才算「確實用力」，但這種迷思反而造成碗盤清潔不完整。人手往往只沖洗表面，忽略底部或堆疊區塊；反觀洗碗機能以高達華氏140度的熱水深入清潔細縫，連黏著醬汁的鍋子和平底鍋都能處理，且幾乎所有品牌的鍋具都能放進洗碗機，大幅提高清潔效率並節省水量。

更省能源、時間、省錢

依照Energy Star的估算，每次手洗用水可達24加侖，但節能洗碗機僅需約4加侖；加熱水所需能耗也只有手洗的一半，換算下來每年能省下約130美元水電費 。艾柏哈德提醒，過度預洗反而浪費水，也會干擾洗碗機偵測髒污的功能。

挑對洗劑讓效果最大化

艾柏哈德說，許多人對洗碗機不滿意，是因為用錯洗劑。隨著洗碗機愈趨節水節能，清潔效果更依賴洗劑成分。她表示，若使用清潔力不足的低階產品，更容易出現碗盤未乾或仍有污漬等結果，導致使用者重新手洗，抵銷節能成效。她推薦可使用同時含液體與粉末成分的洗碗機膠囊，例如Cascade Platinum Plus，並提醒消費者避免在放入洗劑前將碗盤完全洗乾淨，以免失去使用洗碗機的環保效益。

放入前刮掉殘渣 但別沖洗

艾柏哈德建議，放入洗碗機前僅需刮除食物殘渣、不必預先沖洗；洗劑膠囊應放入乾燥的洗劑槽；濾網需定期清潔；大型鍋具放在最後方，以免阻擋洗劑散佈。她強調，只要善用機器設計，洗碗機就能成為家庭中最節能高效的清潔工具。