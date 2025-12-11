三星座最恨當社畜 他最好一輩子別上班「逍遙玩樂」

3星座討厭工作，即使人在上班、心思可能飛得老遠。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikael Blomkvist）

對上班工作的態度因人而異，有人把工作視為人生價值來源，也有人覺得每天像工蜂一樣忙碌有如痛苦深淵。其實，不管是職場菁英或領薪社畜，誰都有「好想放假、不想上班」的時候，適時休息、重新調整心情，就能讓工作動力再度回升。日本媒體「占TV」解析 12 星座中最不想工作的前三名，他們對上下班打卡工作缺乏興趣，若不是為了賺錢生存，可能一秒都待不下去。

第三名：巨蟹座

心思細膩、感受力強的巨蟹座最怕的就是壓力，而職場往往充滿各種要求、批評與衝突，讓他們倍感負擔。若是在溫馨友善的環境裡輕鬆上班，巨蟹座倒也甘之如飴，但若長期面對緊張的氛圍，他們會忍不住開始內耗，常覺得工作太痛苦。

巨蟹座傾向避開高壓與責任重大的職務，即使缺乏成就感，也寧可選擇簡單又不必太操心的工作，只求心安舒適。

第二名：水瓶座

創意十足、重視個人特色的水瓶座，唯有在能發揮天賦的工作環境中，才能展現活力。很可惜現實生活中，這樣的職務並不多見，當他們想追求興趣卻被迫妥協於現實，內心便會充滿矛盾與不滿。

日復一日只為薪水而工作的日子，容易讓水瓶座感到壓抑甚至厭倦，說不定哪天一時衝動，就會遞出辭呈、轉身離開，追尋真正想做的事情。

第一名：射手座

射手座天生嚮往自由，若能一輩子都在旅行、冒險與娛樂中度過，那才是理想人生，但他們也清楚沒錢就沒辦法玩，還是會勉強自己走進辦公室。因此射手座的心思經常不在工作上，腦中想的可能是晚上要跟誰聚會、周末要去哪裡玩。

若哪天幸運中得彩券頭獎，射手座多半會毫不猶豫辭掉工作，立刻展開想做什麼就做什麼的快意人生。