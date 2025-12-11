我的頻道

山東村官仿雷軍賣「小米」被封號 網批：斷農民活路

她三年沒買過擦拭濕巾 用3樣物品自製消毒清潔溶液

世界新聞網／輯
TikTok網友Abi分享她以醋、酒精和水自製消毒溶液，過去三年因此沒有買過消毒清潔擦拭濕巾。清潔示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@everdrop GmbH）
TikTok網友Abi分享她以醋、酒精和水自製消毒溶液，過去三年因此沒有買過消毒清潔擦拭濕巾。清潔示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@everdrop GmbH）

消毒擦拭濕巾使用一次就要丟棄，既不環保也不省錢。南卡內陸地區（Upstate）的艾比（Abi）說，可以用醋、酒精和水自製消毒清潔劑，再搭配抹布擦拭，這個方法不但省錢也減少垃圾量，藉著這個清潔方式，她已經三年沒有購買高樂氏（Clorox）消毒擦拭濕巾了。

The Cool Down報導，艾比在她的TikTok帳號Milk & Honey Homestead上以影片分享她的自製消毒清潔液做法，將醋、酒精和水以1:2:2的比例倒入瓶口大的大容器中，接著把一些超細纖維抹布泡入溶液，之後取用一條抹布擦拭廚房流理台檯面，就等同用一張消毒擦拭濕巾清潔。她說也可以把調製後的消毒溶液裝在噴霧瓶中使用，效果相同。

報導指出，消毒濕巾只能用一次，若家中用量大，購買量也會變大，不省錢也不環保，還會因為濕巾的包裝製造很多塑膠垃圾，有些濕巾添加的化學成分也可能對人體有害，而艾比的方法只需購買大容量的醋和酒精，搭配的是可重複使用的抹布，不但可以用很久，也比買一罐消毒濕巾省錢得多。

不少網友對艾比的自製溶液表達讚美和認同，還有人提供自己的版本配方，有人說她會再加檸檬，還有人說她會以蒸餾水取代水，清潔效果更持久。

▲ 影片來源：TikTok＠abigailbennett26（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

TikTok

