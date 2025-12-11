我的頻道

紐約八旬華婦心臟手術 嚴重腦損傷生活變調

可能染沙門氏菌 加州1.8萬顆雞蛋被召回

好市多這款人氣餅乾被網友揚言抵制 原因竟和AI有關

世界新聞網／輯
好市多販售的Kelsen餅乾盒過去一直很暢銷，但今年有網友質疑盒面的佳節應景圖案是用AI生成，細節充滿奇怪之處，有網友說已經投訴並揚言不會購買。餅乾盒示意圖，和本新聞無關。（取材自unsplash.com@Mae Mu）
人工智慧（AI）幾乎已被運用在每件事上，但可能不是每個地方都適用，也不是每個人都能正確運用。近日有網友指出，好市多（Costco）販售的一款丹麥奶油餅乾鐵盒上的圖案變得很詭異，有人沒有手，風車的扇葉上有奇怪的管子，讓他質疑是用AI生成的，貼文引起網友熱議，不少人說已經寫信向廠商抗議，還揚言不會再買這款餅乾。

Mashed報導，網友「PopeBruhLXIX」在Reddit貼文中貼出Kelsen的丹麥奶油餅乾盒盒面圖案照片，詢問「為什麼餅乾也要AI？」Kelsen的丹麥奶油餅乾很受歡迎，每到聖誕季節時鐵盒就會換上應景圖案，「PopeBruhLXIX」貼出兩款一起販售但圖案不同的鐵盒，都是下雪天的森林和小木屋，幾個孩童在結冰的河面溜冰，其中一款遠處背景還有風車，看似溫馨的圖片，但就像很多AI生成的圖片，仔細看就會發現很多細節很詭異。

例如，一名在雪地中玩耍的小孩少了一條胳膊，另一人的手臂又短又尖還沒有手掌，另外兩個孩子的手臂長度和身體相比比例怪異，有風車那款的背景風車也有明顯的結構錯誤，風車葉片上伸出雜亂無章的管子，遠處的風車呈現扭曲形狀，很像會在超現實主義畫家的作品中會看到的東西。

該篇貼文引起網友熱議，累積三百多則回應，很多人說他們已向Kelsen投訴，且拒絕購買該款餅乾。

Kelsen至今仍在官網上將餅乾盒上的圖案作為行銷賣點，成為引發網友不滿的主要原因。Kelsen的網站上寫道，經過設計的餅乾盒是Kelsen著名的業務領域，他們很多設計精美的餅乾盒都成為收藏品，這是他們感到很驕傲的事。

有網友說，這怪異的圖片讓她無法把這盒子當作縫紉用品的收納盒，圖片中房子的屋頂和怪異的窗戶很「吸睛」，風車葉片也讓她忍不住多看幾眼，另一人說其中一個小孩的脖子轉的角度像鬼片中的特效一樣，還有一個人的腳看起來像融化了。

有另一名買到同款貼出照片，照片中一個小孩坐在石頭上，腳邊竟疑似有另一個小孩被雪埋到只剩頭部上半部露出來，網友打趣說她想買這個圖案版本鐵盒的餅乾，圖案竟然看起來像一個穿著雪靴的小孩把另一名小孩猛力踢進雪堆中。

好市多和Kelsen至今未回應網友的質疑，也未證實是否使用AI繪製鐵盒的圖案。不過就算如此，這也不影響其奶油餅乾的口味和品質。

Kelsen的餅乾盒堅固耐用、實用且可重複使用，盒面不久前還印有經典的藝術作品。如今圖案被人工智慧生成的畫作取而代之，抹去了那份經典的懷舊感。這些餅乾搭配咖啡或茶享用很美味，保留餅乾盒也是吸引顧客購買的一大原因。但如今這一賣點已大打折扣。

好市多的官網上仍有這款丹麥奶油餅乾的販售資訊和圖片，但顯示已經賣完；「PopeBruhLXIX」在Reddit上的貼文已經刪文，但網友的熱烈回覆還在。

AI 丹麥 好市多

