我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魯比歐稱「浪費」下令國務院改掉Calibri字體

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

AI廣告「毀了聖誕氣氛」麥當勞踢鐵板 緊急下架

中央社／海牙10日綜合外電報導
麥當勞招牌。（路透）
麥當勞招牌。（路透）

速食連鎖麥當勞今天表示，已在荷蘭撤下一支被網友罵翻的AI生成聖誕廣告。

這支名為「一年中最糟時刻」的廣告描繪聖誕節的混亂場景：聖誕老人困在車陣中，一名滿載禮物的荷蘭自行車騎士在雪地裡滑倒。

其傳達的訊息是：在1月之前躲進麥當勞餐廳，撐過整個節慶季。

但這支由麥當勞荷蘭分部推出的生成式AI廣告在社群媒體掀起「冰旋風」（McFlurry）般的批評。

一位用戶說：「這廣告一手毀了我的聖誕氣氛。」另一人留言：「告別AI垃圾。」

麥當勞荷蘭聲明：「這支聖誕廣告原本是想呈現荷蘭在假期期間的緊張，但根據社群評論與國際媒體報導，我們注意到，對許多顧客而言，這段時期是『一年中最美好的時光』。」

製作該廣告的The Sweetshop Films執行長布瑞吉（Melanie Bridge）在LinkedIn上為其使用人工智慧辯護。

她說：「這從來不是要取代工藝，而是擴展工具箱。願景、品味、領導力…這些永遠會是人類的。」

「大家沒看到的是，我們投入在這個案子上的工時遠超過傳統拍攝，10個人、5週、從早到晚地投入。」

但這段話也引發了網路論戰。

獨立製作公司Bomper Studio的戴維斯（ Emlyn Davies）在該LinkedIn貼文下回應說：「那那些本來會參與其中的人呢？演員、合唱團？10個人投入這樣的案子相比傳統實拍來說，實在少得可憐。」

麥當勞 AI 聖誕節

上一則

外觀正常恐暗藏細菌 這一廚房常用物再便宜也別買二手貨

下一則

地震前兆？北海道2千條沙丁魚擱淺 青森遇強震

延伸閱讀

全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」

全球聖誕旅遊首選城市 倫敦剛獲「加冕」
麥當勞新推限量快樂餐 主打酸黃瓜風味薯條

麥當勞新推限量快樂餐 主打酸黃瓜風味薯條
登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞

登陸紐約的蜜雪冰城 憑什麼讓門店數超過麥當勞
價格調漲幅度過大 麥當勞低收客群流失

價格調漲幅度過大 麥當勞低收客群流失

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染