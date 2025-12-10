美17歲以下兒少投資股市超過7千萬元 最愛個股名單是這些

兒童金融教育線上機構指出，青少年和兒童今年在股市的投資金額達7千萬元，他們在更早的年紀就開始投資和儲蓄。兒童理財示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

今年對很多美國父母來說不好過，失業率攀升、通膨頑強，但專做兒童金融教育的線上機構Greenlight指出，在這些困境中兒童的投資成為亮點，17歲以下的青少年和兒童在股市的投資金額比去年成長超過六成，儲蓄金額也變多，顯示孩子們在更早的年紀就開始投資和存錢。

今日美國報（USA Today）報導，Greenlight的家庭金錢應用程式數據顯示，17歲以下的青少年和孩童今年投資的金額超過7千萬元，比去年增加65%，定期投資金額翻了一倍，平均單筆交易金額達49.56元，去年為39.70元。

Greenlight指出，無論收入來自工資還是零用錢，孩子們在更早的年紀就開始投資和儲蓄了，他們的青少年投資者平均年齡是12歲。Greenlight的共同創辦人、執行長希恩（Tim Sheehan）說，他15歲開始學習投資，隨著時間過去越來越熟練，他認為學著當個像巴菲特和彼得林區那樣的聰明投資者能建立真正的財富，讓每個人都變聰明投資者和建立財富是他們的目的。

青少年們投資的領域一點都不令人意外，就是他們最愛也最熟悉的科技領域，最受歡迎的個股包括輝達 (Nvidia)、蘋果公司、亞馬遜 和特斯拉 ，他們也大量投資先鋒標普500指數股票型基金，科技股權重約40%。比特幣 也獲孩童們青睞，一支比特幣ETF的持倉排名從去年的21名今年升到第12名。

Greenlight指出，孩子們今年存錢的原因前三名分別為車子、大學和電腦，之後排名依序為儲蓄、腳踏車、假期、服裝、手機、應急、遊戲機和遊戲。

青少年也會花錢，但他們的消費變得更有目的性，和成年人的整體趨勢相符，也就是搜尋二手物品、買復古商品和精打細算找物美價廉的商品成為趨勢，他們在二手時尚電商Depop的購買金額自去年以來增加一倍，達720萬元，在折扣零售店「五美元店」（Five Below）的消費金額也高達780萬元，成長196%。

不過，演唱會是唯一讓孩子們繼續掏錢買單的項目，為了欣賞喜愛的歌手現場表演，他們去年花了超過360萬元。

Greenlight估計青少年和孩童的理財及儲蓄趨勢明年仍會持續，特別是在相關調查中，半數的受訪者說他們希望在25歲前買房或創業，還有67%的人認為自己的經濟狀況會跟父母的一樣好，甚至更好。

Greenlight的教育經理塞茨（Jennifer Seitz）說，展望2026年，預計對金錢的相關話題會有更深入的討論，包括如何理財、增加財富並保護財產；孩子們喜歡看到自己的錢增值，父母也樂見其成，因為他們認為這能引導孩子養成長期且健康的理財習慣。