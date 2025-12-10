我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約這大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

美簽證加嚴審查社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

美17歲以下兒少投資股市超過7千萬元 最愛個股名單是這些

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
兒童金融教育線上機構指出，青少年和兒童今年在股市的投資金額達7千萬元，他們在更早的年紀就開始投資和儲蓄。兒童理財示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）
兒童金融教育線上機構指出，青少年和兒童今年在股市的投資金額達7千萬元，他們在更早的年紀就開始投資和儲蓄。兒童理財示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Annie Spratt）

今年對很多美國父母來說不好過，失業率攀升、通膨頑強，但專做兒童金融教育的線上機構Greenlight指出，在這些困境中兒童的投資成為亮點，17歲以下的青少年和兒童在股市的投資金額比去年成長超過六成，儲蓄金額也變多，顯示孩子們在更早的年紀就開始投資和存錢。

今日美國報（USA Today）報導，Greenlight的家庭金錢應用程式數據顯示，17歲以下的青少年和孩童今年投資的金額超過7千萬元，比去年增加65%，定期投資金額翻了一倍，平均單筆交易金額達49.56元，去年為39.70元。

Greenlight指出，無論收入來自工資還是零用錢，孩子們在更早的年紀就開始投資和儲蓄了，他們的青少年投資者平均年齡是12歲。Greenlight的共同創辦人、執行長希恩（Tim Sheehan）說，他15歲開始學習投資，隨著時間過去越來越熟練，他認為學著當個像巴菲特和彼得林區那樣的聰明投資者能建立真正的財富，讓每個人都變聰明投資者和建立財富是他們的目的。

青少年們投資的領域一點都不令人意外，就是他們最愛也最熟悉的科技領域，最受歡迎的個股包括輝達(Nvidia)、蘋果公司、亞馬遜特斯拉，他們也大量投資先鋒標普500指數股票型基金，科技股權重約40%。比特幣也獲孩童們青睞，一支比特幣ETF的持倉排名從去年的21名今年升到第12名。

Greenlight指出，孩子們今年存錢的原因前三名分別為車子、大學和電腦，之後排名依序為儲蓄、腳踏車、假期、服裝、手機、應急、遊戲機和遊戲。

青少年也會花錢，但他們的消費變得更有目的性，和成年人的整體趨勢相符，也就是搜尋二手物品、買復古商品和精打細算找物美價廉的商品成為趨勢，他們在二手時尚電商Depop的購買金額自去年以來增加一倍，達720萬元，在折扣零售店「五美元店」（Five Below）的消費金額也高達780萬元，成長196%。

不過，演唱會是唯一讓孩子們繼續掏錢買單的項目，為了欣賞喜愛的歌手現場表演，他們去年花了超過360萬元。

Greenlight估計青少年和孩童的理財及儲蓄趨勢明年仍會持續，特別是在相關調查中，半數的受訪者說他們希望在25歲前買房或創業，還有67%的人認為自己的經濟狀況會跟父母的一樣好，甚至更好。

Greenlight的教育經理塞茨（Jennifer Seitz）說，展望2026年，預計對金錢的相關話題會有更深入的討論，包括如何理財、增加財富並保護財產；孩子們喜歡看到自己的錢增值，父母也樂見其成，因為他們認為這能引導孩子養成長期且健康的理財習慣。

比特幣 特斯拉 輝達 亞馬遜

上一則

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

延伸閱讀

夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想

夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想
短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
面試官曝用AI寫求職履歷最大破綻：一眼看出ChatGPT代筆

面試官曝用AI寫求職履歷最大破綻：一眼看出ChatGPT代筆

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶