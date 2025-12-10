我的頻道

五大角色人氣最快破億 趙露思聲勢贏過迪麗熱巴、他意外奪冠

左為「梟起青壤」迪麗熱巴飾演的聶九羅；右為「許我耀眼」趙露思飾演的許妍。(取材自豆瓣)
左為「梟起青壤」迪麗熱巴飾演的聶九羅；右為「許我耀眼」趙露思飾演的許妍。(取材自豆瓣)

騰訊公布2025年度「破億速度」角色人氣榜，主打不看資歷、只比角色在站內熱度破億的速度，成為年末影視話題新焦點。根據「搜狐」報導，榜單前五名皆為今年討論度最高的劇集人物，從古裝武俠到志怪奇幻，各以不同魅力衝出亮眼成績。

第五名：「梟起青壤」迪麗熱巴飾演的聶九羅

角色兼具雕塑室藝術家與民間異能組織「南山獵人」瘋刀獵手雙重身分，冷冽果決又不失靈氣。聶九羅開播後憑俐落打戲與充滿故事感的演繹快速吸粉，6天內站內熱度破億，成為前五中代表「巾幗力量」的亮眼存在。

第四名：「折腰」劉宇寧飾演的魏劭

魏劭身為亂世梟雄，外冷內烈、背負家族仇恨，卻在與仇家之女小喬的情感拉鋸中，呈現從憎惡到心動的反差萌。劉宇寧高挑外型與獨特氣場被稱「天選魏劭」，角色以5天破億，累積熱度達4億，鐵漢柔情成最大賣點。

第三名：「許我耀眼」趙露思飾演的許妍

許妍出身底層卻靠智慧與野心翻身，從主播一路闖入豪門，走出「黑蓮花」美強慘逆襲路線。趙露思以多變造型與層次表演勾勒出角色的美貌、心機與脆弱並存，4天熱度破億，反映觀眾對大女主事業線的高度認同。

第二名：「山河枕」丁禹兮飾演的衛韞

雖然劇集整體評價平平，但衛韞從滅門孤子蛻變為鐵血將軍，外剛內柔、隱忍深情的反差魅力引發強烈共情。角色僅用21小時破億，成為「逆風翻盤」代表，也凸顯丁禹兮的角色塑造力與粉絲凝聚效應。

第一名：「赴山海」成毅飾演的蕭秋水

蕭秋水設定為穿越進武俠世界的現代青年，從迷惘逃避到背負家國大任、集結豪傑的俠義領袖，成長線完整。儘管播出期間出現穿幫與台詞爭議，但成毅流暢打戲與先前累積的觀眾緣助攻，讓蕭秋水以2小時43分鐘衝破熱度億級門檻，刷新站內紀錄，人氣斷層登頂。

成毅「赴山海」的蕭秋水以2小時43分鐘衝破熱度億級門檻，刷新站內紀錄。(取材自豆...
成毅「赴山海」的蕭秋水以2小時43分鐘衝破熱度億級門檻，刷新站內紀錄。(取材自豆瓣)

劉宇寧 趙露思 丁禹兮 迪麗熱巴

