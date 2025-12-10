旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

隨著托運行李費用攀升、等待行李耗時又存在遺失風險，愈來愈多旅客選擇只帶隨身行李出門。然而，多數航空公司其實對隨身行李設有重量限制，若在登機前被要求秤重，仍可能遭收取超重費或被迫托運。網站Parade報導，有旅客分享多年僅以隨身行李旅行的經驗，她指出當她獨自到歐洲旅行時，即使隨身行李常超過航空公司的重量限制，也因為一個妙招，大幅降低在登機門前被秤重檢驗的機率。

應避免前往報到櫃台

根據旅遊網紅梅麗莎・托瓦（Melissa Tovar）的經驗，她過去十年幾乎只以隨身行李旅行，卻從未被航空公司要求量重。托瓦表示，她每次出發前一定會在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，避開最容易被要求秤重的報到櫃台。

托瓦提醒，若同時需要托運一件行李，而隨身行李又較沉重，前往行李托運櫃台仍可能被要求一併秤重。她建議若與他人同行，可暫將隨身行李交給旅伴，自己單獨辦理托運，以減少被注意到的機會。她也指出，部分航空公司仍可能在登機口抽查，但機率相對不高。

其他減輕隨身行李重量的方法

對於需長途或多段旅行、行李較多的旅客，也可透過小技巧有效分散重量。托瓦建議使用「枕套法」，即將空枕套裝入毛衣或外套等體積較大的衣物，多數航空公司允許攜帶個人枕頭，因此可自然分散行李重量。

另一個方式是改裝頸枕。旅客可將頸枕內的填充物取出，改塞入襪子、內衣褲等小件衣物，不僅能減少隨身行李內的物品，頸枕仍保持可使用的柔軟度。她表示，透過以上做法，即使行李超重，也較不易在機場被要求檢查。

@xomelissatovar Replying to @amarkavar this is what works for me whenever i’m traveling! If you’re an axious traveler I might not rec doing this but i’ve done it so many times and have never had an issue with it. Totally up to you! Wearing @Revolve lilac dress 🫶🏽 packwithme revolveme europeantravel europeansummer ♬ original sound - Melissa Tovar

