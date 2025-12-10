我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約這大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

美簽證加嚴審查社群帳戶 川普：不擔心遊客減少

旅遊網紅教1技巧 搭機隨身行李超重不會被加罰錢

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)
旅遊網紅指出，搭機前若在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，就能避開在報到櫃台被要求秤重隨身行李；示意圖。(取材自Pexels @Gustavo Fring)

隨著托運行李費用攀升、等待行李耗時又存在遺失風險，愈來愈多旅客選擇只帶隨身行李出門。然而，多數航空公司其實對隨身行李設有重量限制，若在登機前被要求秤重，仍可能遭收取超重費或被迫托運。網站Parade報導，有旅客分享多年僅以隨身行李旅行的經驗，她指出當她獨自到歐洲旅行時，即使隨身行李常超過航空公司的重量限制，也因為一個妙招，大幅降低在登機門前被秤重檢驗的機率。

應避免前往報到櫃台

根據旅遊網紅梅麗莎・托瓦（Melissa Tovar）的經驗，她過去十年幾乎只以隨身行李旅行，卻從未被航空公司要求量重。托瓦表示，她每次出發前一定會在線上報到並事先取得登機證，抵達機場後即可直接前往安檢，避開最容易被要求秤重的報到櫃台。

托瓦提醒，若同時需要托運一件行李，而隨身行李又較沉重，前往行李托運櫃台仍可能被要求一併秤重。她建議若與他人同行，可暫將隨身行李交給旅伴，自己單獨辦理托運，以減少被注意到的機會。她也指出，部分航空公司仍可能在登機口抽查，但機率相對不高。

其他減輕隨身行李重量的方法

對於需長途或多段旅行、行李較多的旅客，也可透過小技巧有效分散重量。托瓦建議使用「枕套法」，即將空枕套裝入毛衣或外套等體積較大的衣物，多數航空公司允許攜帶個人枕頭，因此可自然分散行李重量。

另一個方式是改裝頸枕。旅客可將頸枕內的填充物取出，改塞入襪子、內衣褲等小件衣物，不僅能減少隨身行李內的物品，頸枕仍保持可使用的柔軟度。她表示，透過以上做法，即使行李超重，也較不易在機場被要求檢查。

@xomelissatovar

Replying to @amarkavar this is what works for me whenever i’m traveling! If you’re an axious traveler I might not rec doing this but i’ve done it so many times and have never had an issue with it. Totally up to you! Wearing @Revolve lilac dress 🫶🏽 packwithme revolveme europeantravel europeansummer

♬ original sound - Melissa Tovar

▲ 影片來源：TikTok＠xomelissatovar（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

飛行旅遊

上一則

TSA示警：機場慎用USB充電、免費WiFi

下一則

美17歲以下兒少投資股市超過7千萬元 最愛個股名單是這些

延伸閱讀

全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首

全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首
Uber與Lyft價差可達14% 做1事每年可省數百美元車資

Uber與Lyft價差可達14% 做1事每年可省數百美元車資
在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術

在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25

超人氣

更多 >
騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元
被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲
7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」

7大家電插頭別亂拔？ 「可能更耗電」
TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重

TSA警告：不要在機場給手機充電、加公共WiFi 後果嚴重
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶