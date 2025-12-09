開心果口味甜品再+1 好市多最新起司蛋糕超搶手

我的頻道

世界新聞網／輯
好市多近日推出一款「開心果起司蛋糕」，被形容為節慶感十足的多層次商品，吸引不少民眾計畫在下次採買時購入；好市多示意圖。(美聯社)
北美好市多Costco）冬季推出多款季節性烘焙新品，其中一款「開心果起司蛋糕」近日在賣場亮相，因外觀精緻引起消費者關注。這款甜點以香甜的全麥餅乾派皮打底，上層鋪上開心果起司蛋糕，再加上開心果風味鮮奶油與碎堅果點綴，被形容為節慶感十足的多層次商品，吸引不少民眾計畫在下次採買時購入。

據網站Paradade報導，社群帳號@costcohype分享介紹蛋糕的影片後，有網友留言「天啊我一定要試試看」，表示看到商品就會立刻放進購物車，另有消費者笑稱「好市多你別逼死我了」，顯示此款蛋糕的誘惑程度頗高。

文章指出，一個完整裝飾好的起司蛋糕有助節省準備時間，特別是在節慶期間行程滿檔，包括家庭聚餐、辦公室午餐、學校活動及親友拜訪等。此類甜點也適合作為禮物，只需在盒上加緞帶即可送出。

▲ 影片來源：Instagram＠costcoaisles（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

開心果甜點正流行

開心果風味近年不僅是流行，更帶動實際市場需求，甚至使部分生產商難以跟上供應速度。開心果基底的甜點在各地迅速走紅，從千層酥、杜拜風糖果棒、冰淇淋，到以開心果作為內餡與裝飾的慕斯蛋糕，都能看到相關商品出現。其柔和的綠色在冬季餐桌上格外醒目，也因拍照效果佳，在節慶期間於社群平台上更受歡迎。

好市多此次推出的開心果起司蛋糕正搭上這波熱潮，外觀、色澤與風味皆符合節慶需求。若需準備聚餐甜點或攜帶份禮至朋友家，這款蛋糕被視為省時又具儀式感的選擇之一，購買後只需切片、端出即可享受冬季週末的甜點時光。

