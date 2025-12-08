我的頻道

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

3星座男最會調情放電 他善用策略撩得妳情不自禁

世界新聞網／輯
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）
一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Leeloo The First）

並非只有外貌出眾的男性才能吸引女性，有些男性雖然不是典型的帥哥，卻因為極具自信、擅長營造曖昧氛圍，而讓女性一不小心就被吸引。這類男性一開始可能不引人注意，卻能在多次互動後讓對方深陷自己魅力。日本媒體「占TV」解析3個星座男性最懂得運用話術、行為與氛圍誘惑人心。

雙子座男性：善於觀察女性心理 策略明確魅力十足

在許多不懂女性心思的男性之中，雙子座憑藉高超的溝通技巧脫穎而出。他們日常對話看似漫不經心，實則正悄悄蒐集對方的喜好、需求與情緒線索。思路敏捷的雙子男，能迅速判斷女性期待的關注與行動，並量身打造誘引方式，他們甚至會事前「研究目標」、制定策略，因此在接近心儀對象時往往成功機率極高。

天秤座男性：優雅外型與溫和態度 營造安心感

天秤座男性向來以高品味著稱，服裝風格不浮誇、不單調，恰到好處的氣質讓人眼前一亮，外貌與舉止的優雅，更容易在第一時間吸引女性目光。不僅如此，天秤男的邀約方式溫柔、從容，既不強勢又充滿分寸感，使女性能在安全感中逐漸卸下心防，這種自然不做作的言談，加上穩重的氛圍，讓不少女性在不知不覺間沉迷於天秤座的魅力。

雙魚座男性：真誠直率 甜蜜攻勢擄獲芳心

一旦有心儀的對象，雙魚座男性會展現出驚人的熱情，他們天生懂得如何觸動女性柔軟的情感。雙魚男會先毫不吝嗇地大力稱讚女性，接著以「對妳一見鍾情」、「幾天不見想妳了」直球告白。雙魚男撒嬌的話張嘴就來，遇上年上女性更是容易讓對方迅速動心，最終投入雙魚座溫柔而濃烈的愛意之中。

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

