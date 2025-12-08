我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾因占穩租單元遭批評 曼達尼上任後將遷瑰西園

遭指傳染性病爭吵 富二代殺害華裔女友謀殺罪成立

面試官曝用AI寫求職履歷最大破綻：一眼看出ChatGPT代筆

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
多名招募專員指出，他們「一眼」就能看出哪些履歷內容是由ChatGPT生成，最明顯的警訊，是「模板化」的語氣與重複句型；面試示意圖。(取材自Unsplash @Resume Genius)
多名招募專員指出，他們「一眼」就能看出哪些履歷內容是由ChatGPT生成，最明顯的警訊，是「模板化」的語氣與重複句型；面試示意圖。(取材自Unsplash @Resume Genius)

AI文本工具盛行，讓求職者能在短時間內產出履歷與求職信，但多名招募專員指出，他們「一眼」就能看出哪些內容由ChatGPT生成。來自Zapier的招募經理邦妮．迪柏（Bonnie Dilber） 表示，至少四分之一的申請看起來是AI產物，而這往往讓人質疑申請者是否真正理解自身經驗，或是否能妥善融入自己的觀點。

求職申請中使用AI的最大破綻

招募者指出，最明顯的警訊，是申請文件呈現「模板化」語氣與重複句型。由於許多求職者使用同一工具，內容容易出現一致的回覆格式，例如回答「為何對職位有興趣」時，出現多份幾乎相同的段落。迪柏說，當她在審閱Zapier產品使用方式時，也發現多人都套用相同的花店案例，讓AI生成的痕跡更加明顯。

另一常見破綻是「機械語氣」。Intuit校園招募者蓋布麗葉．伍迪（Gabrielle Woody）表示，自ChatGPT流行後，履歷中大量出現「擅長」、「科技通」、「尖端」等詞彙，但這些並非初階求職者原本常用的語言。LHH招募主管蘿莉．錢伯林（Laurie Chamberlin）也指出，若申請者只列出「溝通能力強」、「具團隊精神」等空泛描述，卻缺乏具體事例，也會讓人直接判定為AI文本。

招募人員如何看待使用AI？

部分專員認為，AI工具可作為求職者整理思路的起點，例如協助拆解職缺內容、整理應呈現的技能，但最終稿仍必須由本人補上具體經驗與細節。招募者提醒，大量以同一模板投遞履歷只會降低成功率，五份認真撰寫的申請，比百份缺乏個人化調整的資料更有效。

此外，專員也警告勿將AI生成、但與事實不符的「成就」寫入文件。Tech與數位行銷招募者凱莉．赫里夫納克（Kelli Hrivnak）表示，一旦內容與真實不符，將危及求職者誠信。良好的求職申請需呈現真實經歷，而非工具能自動生成的語言。迪柏強調，如果公司只想要AI生成的內容，早就會直接使用工具；企業真正想聘用的，是能展現個人經驗與獨特價值的真人。

AI ChatGPT

上一則

百年一遇 冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

延伸閱讀

汽車遙控鎖也會被駭 做好幾件事避免車被偷開走

汽車遙控鎖也會被駭 做好幾件事避免車被偷開走
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
弄丟iPhone要注意 就連收到手機尋獲位置簡訊都是詐騙

弄丟iPhone要注意 就連收到手機尋獲位置簡訊都是詐騙
短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
理財網紅指出，許多電力公司在用電需求較低的時段會提供折扣，只需將洗碗或洗衣改在離峰時段進行，一年即可省下數百美元；洗碗機示意圖。(取材自Pexels @Wendelin Jacober)

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

2025-12-06 21:25
牡羊座有時候會因不可避免的小麻煩而暴怒。物品破碎示意圖。（取材自pexels.com@Anastasia Shuraeva）

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

2025-12-05 22:25
圖為朋友出遊示意圖。圖／AI生成

3生肖看似好說話 其實不好惹…踩到他們底線 果斷結束友誼

2025-12-03 12:55

超人氣

更多 >
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人