面試官曝用AI寫求職履歷最大破綻：一眼看出ChatGPT代筆

多名招募專員指出，他們「一眼」就能看出哪些履歷內容是由ChatGPT生成，最明顯的警訊，是「模板化」的語氣與重複句型；面試示意圖。(取材自Unsplash @Resume Genius)

AI 文本工具盛行，讓求職者能在短時間內產出履歷與求職信，但多名招募專員指出，他們「一眼」就能看出哪些內容由ChatGPT 生成。來自Zapier的招募經理邦妮．迪柏（Bonnie Dilber） 表示，至少四分之一的申請看起來是AI產物，而這往往讓人質疑申請者是否真正理解自身經驗，或是否能妥善融入自己的觀點。

求職申請中使用AI的最大破綻

招募者指出，最明顯的警訊，是申請文件呈現「模板化」語氣與重複句型。由於許多求職者使用同一工具，內容容易出現一致的回覆格式，例如回答「為何對職位有興趣」時，出現多份幾乎相同的段落。迪柏說，當她在審閱Zapier產品使用方式時，也發現多人都套用相同的花店案例，讓AI生成的痕跡更加明顯。

另一常見破綻是「機械語氣」。Intuit校園招募者蓋布麗葉．伍迪（Gabrielle Woody）表示，自ChatGPT流行後，履歷中大量出現「擅長」、「科技通」、「尖端」等詞彙，但這些並非初階求職者原本常用的語言。LHH招募主管蘿莉．錢伯林（Laurie Chamberlin）也指出，若申請者只列出「溝通能力強」、「具團隊精神」等空泛描述，卻缺乏具體事例，也會讓人直接判定為AI文本。

招募人員如何看待使用AI？

部分專員認為，AI工具可作為求職者整理思路的起點，例如協助拆解職缺內容、整理應呈現的技能，但最終稿仍必須由本人補上具體經驗與細節。招募者提醒，大量以同一模板投遞履歷只會降低成功率，五份認真撰寫的申請，比百份缺乏個人化調整的資料更有效。

此外，專員也警告勿將AI生成、但與事實不符的「成就」寫入文件。Tech與數位行銷招募者凱莉．赫里夫納克（Kelli Hrivnak）表示，一旦內容與真實不符，將危及求職者誠信。良好的求職申請需呈現真實經歷，而非工具能自動生成的語言。迪柏強調，如果公司只想要AI生成的內容，早就會直接使用工具；企業真正想聘用的，是能展現個人經驗與獨特價值的真人。