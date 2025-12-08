我的頻道

川普對日F-15遭雷達鎖定保持緘默 日相遇考驗

華人入籍考試少寫一個冠詞 「英文不行」未過關

她每日拍臀5分鐘補氣血 持之以恆「睡更熟、手腳溫暖」

世界新聞網／輯
一名女子分享每天花5分鐘用空心掌拍打臀部，手腳會熱、睡眠更沉，感覺氣血循環變好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Vlada Karpovich）
小紅書網友「方姐愛塑形和養生」近日分享「古法拍臀」居家養生法，主打每天花5分鐘用空心掌拍打臀部與相關穴位，可促進氣血循環、改善「上熱下寒」、手腳冰冷與久坐不適，吸引大量網友收藏與跟練。貼文與影片曝光後迅速累積數百則留言，討論焦點集中在是否真有效、適合的操作時間。

方姐在影片中示範一套連續動作，包含拍上臀、拍環跳穴、拍承扶（沉浮）穴、拍腹股溝，以及最後搓揉八髎穴。她說明上臀拍打要有「震動感」，拍到微酸與發熱屬正常反應；環跳穴位於臀側凹陷處，拍對會有痠麻感，理論上有助脾胃與消化；承扶穴在臀下正中，可提升下半身循環；腹股溝拍打則被她形容能改善月經不調與大腿水腫；八髎穴搓熱後可溫暖子宮、調和氣血。她強調不限時間、可每天做1到2次，懶人也能輕鬆完成。

面對「到底有沒有效」的提問，方姐回覆核心在於「促進全身氣血循環」，並以自身經驗稱拍完後手腳會熱、睡眠更沉，久坐導致臀部冰冷或氣血不足者可多拍幾遍。她也提醒孕婦不建議拍，生理期則需視經血量而定，量多或正常者先避開，量少、痛經者可酌量嘗試。此外，有網友反映拍打後出汗、發熱或局部發癢，她多以「正常反應」回應，認為這代表循環被帶動。

留言區出現大量「跟練心得」。不少人表示拍一組就冒汗、下腹或臀部有溫熱感，「坐久了拍一拍腿都輕快」、「鼻子都通氣了」等回饋頻現；但也有許多人吐槽「屁股不酸膀子酸」、「手臂太酸了」、「最後一個動作好費手」，笑稱氣血補沒補到不確定，手臂倒是先練到。有人擔心拍多會讓臀部鬆垮或變平，方姐則把原因指向久坐不動，認為拍打不會造成下垂。

小紅書

