百年一遇 冬至強碰最後天赦日 命理師示警恐收走一波人

記者賴香珊／南投即時報導
節氣「冬至」示意圖。（本報資料照）
節氣「冬至」示意圖。（本報資料照）

12月21日是節氣「冬至」，也是今年最後一個天赦日，命理師柯柏成表示，冬至又同時是天赦日，相當稀有，說是百年一遇也不過分，是難得的轉運時機，卻也是一個命運轉折節點，恐會收一波人走，建議能到宮廟消災祈福或參加法會。

柯柏成指出，古來就有冬至大如年的習俗，原因是在古代確實有段時間是以冬至為過年，今年乙巳蛇年的「冬至」將在12月21日晚上11時2分48秒交節氣，陰曆則為十一月初二，當天也是2025年的最後一個天赦日。

冬季遇上甲子日才有天赦日，因此一年當中也就5至7天，在一年當中也算是少遇到，而因兩個曆法上的巧合，冬至強碰天赦日更是稀有難見，說是百年一遇也不過分，畢竟大部分人的一生當中頂多就能遇到一兩次，比哈雷彗星周期還難等。

柯柏成說，冬至同是天赦日本世紀僅2002及2025年，錯過今年得等到下個世紀2105年才會再遇到，其中天赦日特別之處在於當天去廟裡或教堂許願都特別容易實現，加上一陽來復的冬至更把能量推高到頂點，是百年難得一次的轉運時機。

不過，冬至這大節氣本身卻也是個命運轉折節點，在命理實務上老天會在冬至收一波人走，對應地球和太陽的軌道，冬至到了遠日點，北半球日照最少黑夜最長的一天，加上天氣嚴寒，確實會有許多人過不了這關，另一關則是過年除夕前。

他建議，冬至強碰天赦日，機運難得可到主祀玉皇大帝的宮廟請道士代上正式消災祈福疏文，或到其他宮廟參加法會；也能靜坐、誦經念佛或晚上11時前就躺平睡覺，與天地宇宙節奏同頻，同時要避免殺生及惡口傷人，能夠全日茹素最好。

