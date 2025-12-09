我的頻道

搭長途飛機 這款神奇果汁+簡單動作就能緩解腰痠背痛

無人機空投牛排、蟹腳、大麻進南卡監獄 獄警攔截查辦

搭長途飛機 這款神奇果汁+簡單動作就能緩解腰痠背痛

TVBS新聞網／編輯沈惟中報導
飛機上示意圖。（圖／AI生成）
飛機上示意圖。（圖／AI生成）

在進行長途飛行時，久坐往往會造成身體僵硬、甚至劇烈背痛，究竟有沒有緩解方式？對此，英國物理治療師依維特（Xander Evitts）建議可在飛行過程中和結束後進行一些伸展運動，並推薦飲用具抗發炎功效的蒙特莫朗西櫻桃汁（Montmorency cherry juice）。

每日郵報報導，依維特表示，許多人在長途飛行時常常壓力大，因為怕腰痠背痛而長時間保持靜止不動，但這樣往往會加劇問題。他指出，人們犯的錯誤往往是心理上的，許多人誤以為背痛代表受傷，因此不敢移動，結果反而讓身體僵硬加劇。

坐飛機別硬撐不動 可飲櫻桃汁+踮腳尖

依維特建議，旅客在飛行中做些簡單的動作，並在落地後進行伸展，讓緊繃的身體得以恢復。他也推薦飲用蒙特莫朗西櫻桃汁，原因在於其具備抗發炎效果，且價格平實、取得容易，對舒緩肌肉痠痛相當有效。雖然這款櫻桃汁無法治好真正的傷害，但能幫助身體回到較正常的狀態，因此他每次與客戶搭機時都會隨身攜帶。

依維特補充，很多人沒有意識到旅行對身體其實是種壓力，長途飛行與進行高強度訓練一樣，會需要時間適應與放鬆。因此，即使深夜抵達目的地，他仍會帶客戶散步二、三十分鐘，再搭配櫻桃，讓身體逐漸恢復自然的動作。

依維特指出，疼痛並不必然代表身體受到損害，往往只是化學物質變化或壓力造成的警訊。他也提及，人們可能聽過在飛機上每隔30分鐘，就要起身活動的建議，但他說，如果旅客在坐了15分鐘，就覺得要起身活動，就不該強忍。

至於應做何種動作，他建議選擇快速、簡單且合理的動作，例如踮腳尖。他解釋，小腿肌肉被稱為人體的「第二顆心臟」，因為擠壓肌肉能幫助血液從雙腳回流心臟，有助減輕腫脹與不適感。

搭長途飛機腰酸背痛？物理治療師推這款神奇果汁＋簡單舒緩動作

