快訊

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳11月19日出席在華府舉行的美沙投資論壇。(路透)
輝達執行長黃仁勳11月19日出席在華府舉行的美沙投資論壇。(路透)

英國金融時報首度發表全球影響力人物榜（Influence List），評選在2025年真正創造改變、形塑大眾生活的人物，Nvidia輝達(又譯英偉達)執行長黃仁勳風光入列，並由ChatGPT之父奧特曼撰寫評語，盛讚黃仁勳以超前遠見押注全新運算架構，奠定今日AI時代的關鍵基礎。

金融時報編輯部訪問記者、專欄作者與評論員，從政治、商業、媒體、藝術與體育等領域，評選出25名以創新、思想與行動形塑世界的人物，並邀請各領域重量級人士為入選者撰寫評語。

人工智慧企業OpenAI執行長奧特曼在推薦評語中盛讚黃仁勳具有超前時代的遠見，佩服他在全球意識到AI革命之前，便義無反顧賭上輝達、押注發展全新的運算架構，為今日的數位智慧奠定基礎。

奧特曼談到，黃仁勳之所以與眾不同，不只因為技術判斷準確，而是他以深厚的技術洞察力、毫不鬆懈的執行力，以及對長期基礎設施的投入，持續推動整個產業向前。

奧特曼強調，AI需求增長速度驚人，而能在如此規模與速度下擴建運算能力的領導者「幾乎找不到第二人」。他形容與黃仁勳合作近十年「極為特別」，並寫道「是時候繼續打造下去」。

除此之外，榜單其他入選人物還包括美國史上首位女性白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、紐約市史上首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）、英國軍情六處首位女性局長梅特維利（Blaise Metreweli）、PayPal共同創辦人提爾（Peter Thiel）與比亞迪資深副總裁李柯（Stella Li）等。

黃仁勳 奧特曼 AI

黃仁勳坦言倒閉恐懼未消失 至今仍1周工作7天
