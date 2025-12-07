汽車遙控鎖也會被駭 做好幾件事避免車被偷開走

報導指出，小偷透過竊取汽車「遙控開鎖」的訊號，就可以製作複製鑰匙，用複製鑰匙開啟車門行竊甚至將車子開走；示意圖。(取材自Unsplash @Matthias Münning )

近年多起新聞指出，配備「無鑰匙電子遙控系統」的汽車近年愈來愈容易遭竊。所謂無鑰匙遙控系統，是指駕駛無須將鑰匙插入鑰匙孔，只需按下遙控器按鍵即可解鎖的系統。也包含完全免手動操作，只要靠近車門並觸碰把手，車輛便會自動解鎖的系統。然而，這類系統可能遭駭客 入侵，連鑰匙感應器（key fob）也可能被複製，使小偷不需要鑰匙，就能夠開啟車門甚至駕走車輛，據網站Axle Addict報導，車主可以透過6種方式來保護自己的愛車，降低遭竊盜的風險。

所謂汽車鑰匙複製（Car Key Cloning），是將鑰匙內的電子資料，如晶片感應器（transponder chip）與「電子遙控系統」訊號完整複製，製作出能開啟車輛的複製鑰匙。這是鎖匠為車主製作備用鑰匙時的合法技術，但犯罪者同樣能利用相關裝置竊取訊號。竊賊通常會隱身在可接受訊號的範圍裡，趁車主鎖車或解鎖時攔截並放大該訊號，用以製作複製鑰匙，對完全免手動的系統，他們甚至只需靠近車主家門口或窗戶便可完成複製。報導指出車主可以做以下幾件事防備：

確認車輛確實鎖上

務必在離開車輛前確認它真的鎖上。觀察門鎖柱是否下降、聽是否有上鎖聲響、並注意方向燈是否閃爍或車輛是否發出提示聲。也要確認後車廂已確實扣上與上鎖，並避免將貴重物品留在車內，以免吸引竊賊。

提防訊號干擾

市面上有許多不同種類的感應鑰匙，而其訊號常可能被躲藏在旁用另一組遙控裝置的竊賊干擾。當你按下上鎖鍵時，如果訊號被干擾，感應器當下無法成功與車輛溝通，你可能誤以為車子已鎖上而離開，結果反而讓車門保持開啟，成為竊賊下手的好時機。

安全存放車鑰匙

你可能聽過有人說「鋁箔紙可以阻擋竊賊」，聽起來像玩笑，但其實不假。為什麼要用鋁箔紙包裹鑰匙？因為將鑰匙存放在家中時，阻隔鑰匙訊號能防止複製，任何能阻擋訊號進出的法拉第籠（Faraday cage）都能達到效果，包括鋁箔紙。將鑰匙放在家中遠離車輛的位置，避免靠近街道、外門或窗戶。你可以把鑰匙放在未啟動的微波爐裡，或放入鋁箔紙內襯盒子中，或放入專門阻擋RFID訊號的保護袋（Faraday pouch）中。

關閉鑰匙感應功能

部分車款的鑰匙具備完全關閉訊號的功能，當你不使用時可避免訊號被截取或放大。你可能需要連按兩下或依特定順序按鍵，請查閱車主手冊確認是否具備此功能。

避免將車輛停放在路邊

若你有車庫，儘量把車停進車庫而非路邊，讓車子更不易成為目標。許多竊賊會挑容易下手的對象，因此任何能增加偷車難度的方式都能提升安全性。同時，也把車庫遙控器與車鑰匙一同放進隔絕訊號的容器中。上鎖與解鎖時也注意周遭環境，留意可疑人物。

其他汽車防盜設備

若你必須停在路邊，可以搭配安全存放鑰匙的方式使用其他傳統防盜設備，例如明顯的大型方向盤鎖或排檔鎖，也可加裝額外的防啟動系統或警報器。較高級的系統價格需數百美元，但附帶App 與遙控功能，讓你能遠端查看車輛狀態。其他有效方式包括加裝車輛追蹤器、或在車輛停放處架設監視器。

執行所有軟體更新

車廠會持續更新車輛的資訊娛樂系統與安全軟體，因此務必保持更新，以確保車輛具備最新、最安全的版本。許多現代汽車能進行OTA（遠端更新），你不必再前往服務廠更新。

重新設定車鑰匙

若你購入二手車 ，且不確定前車主是否曾複製電子鑰匙或留下備份鑰匙，可以考慮重新設定鑰匙，以確保車輛不會因舊鑰匙而遭竊。