全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首

根據平台Hidden的統計「約會困難指數」顯示，猶他州是全美最難找對象的州；約會示意圖。(取材自Unsplash @Docusign)

平台Hidden近期公布一份報告，分析全美50州「哪一州最難找到對象」的問題。透過分析6項影響約會環境的常見因素，包括州內人口與單身者比例、平均約會花費、可前往約會的酒吧與餐廳數量、線上搜尋與交友應用程式的使用情況，以及民眾在交友App上的平均花費。透過綜合各項指標，每個州被賦予0至100分的「約會困難指數」。結果顯示，猶他州 是全美最難找對象的州，在困難指數上拿下最高分98.89。

據HuffPost報導，報告顯示，部分州的高成本與低社交活動程度，使尋愛之路更加艱難，而地方文化、生活節奏與人際互動方式的變化，也在現代約會環境中扮演愈來愈重要的角色。Hidden品牌負責人德魯・雷納(Drew Renna)指出，現代人面臨更高外出成本、更忙碌的生活與更少社交時間，使得約會普遍變得更複雜。

猶他州是全美最難約會的州

研究發現，其數據如下：

單身人口比例：44.7% 平均約會花費：121美元 每10萬人擁有的酒吧數：4間 每10萬人擁有的餐廳數：101間 平均交友軟體支出：0.33美元 每10萬人的約會搜尋量：2138次

其他9個困難分數最高的州包括：

華盛頓州 — 指數 90.89 緬因州 — 指數 87.8 愛達荷州 — 指數 87.06 阿拉巴馬州 — 指數 86.41 田納西州 — 指數 85.25 德州 — 指數 83.77 夏威夷州 — 指數 81.68 維吉尼亞州 — 指數 81.1 紐澤西州 — 指數 80.29

而困難度最低的州包括：羅德島（分數是0）、南達科他州（21.83）、路易斯安那州（28.38）、紐約州（30.94）、北達科他州（32.65）、奧勒岡州（33.69）、伊利諾州（34.18）、蒙大拿州（36.52）、德拉瓦州（38.23）以及佛蒙特州（41.82）。

從「最困難」的州能學到什麼？

紐約與加州雙執照心理治療師杜伊古・巴蘭(Duygu Balan)表示，數據雖可能符合大眾對不同地區的既有想像，但並未完全呈現所有現象。例如大城市的約會選擇較多，但也更容易造成疲乏與倦怠，龐大的交友池與快速流動的互動文化，使「更好的人只在滑動之間」的想法成為阻礙承諾的因素。相對地，小型社區與郊區因選擇有限，可能形成快速配對的壓力。

此外，不同地區的社會文化、價值觀與無形的人際互動規範，也會影響人們的情感探索意願，使某些州對 LGBTQ+、非傳統關係或非單一戀愛關係者較不友善。相反地，在開放多元的環境中，人們更容易培養自我覺察、溝通能力、情緒表達與求助行為，進而提升約會品質。

如何克服你所居住州的「約會困難分數」

巴蘭認為，郵遞區號不會決定一個人的戀愛命運，單身者仍可透過調整互動方式來克服所在州的限制。她建議若感到所在地不利於尋愛，可暫時遠離交友 App，回到現實生活的社群，透過志願活動、創作空間、運動、倡議團體或信仰組織等以興趣為主的群體建立自然連結，同時放寬對理想型的侷限，將重點放在情緒成熟度、共同興趣、價值觀與溝通能力等實質相容性。