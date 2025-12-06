我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊賊半夜闖店偷寶可夢卡牌 亞裔店主痛失10萬元珍藏

南加逾70年傳統節慶遊行 因擔憂ICE執法 今年停辦

全美這10州最難找到約會對象 華盛頓州排第二、它苦吞榜首

世界新聞網／輯
根據平台Hidden的統計「約會困難指數」顯示，猶他州是全美最難找對象的州；約會示意圖。(取材自Unsplash @Docusign)
根據平台Hidden的統計「約會困難指數」顯示，猶他州是全美最難找對象的州；約會示意圖。(取材自Unsplash @Docusign)

平台Hidden近期公布一份報告，分析全美50州「哪一州最難找到對象」的問題。透過分析6項影響約會環境的常見因素，包括州內人口與單身者比例、平均約會花費、可前往約會的酒吧與餐廳數量、線上搜尋與交友應用程式的使用情況，以及民眾在交友App上的平均花費。透過綜合各項指標，每個州被賦予0至100分的「約會困難指數」。結果顯示，猶他州是全美最難找對象的州，在困難指數上拿下最高分98.89。

HuffPost報導，報告顯示，部分州的高成本與低社交活動程度，使尋愛之路更加艱難，而地方文化、生活節奏與人際互動方式的變化，也在現代約會環境中扮演愈來愈重要的角色。Hidden品牌負責人德魯・雷納(Drew Renna)指出，現代人面臨更高外出成本、更忙碌的生活與更少社交時間，使得約會普遍變得更複雜。

猶他州是全美最難約會的州

研究發現，其數據如下：

單身人口比例：44.7%

平均約會花費：121美元

每10萬人擁有的酒吧數：4間

每10萬人擁有的餐廳數：101間

平均交友軟體支出：0.33美元

每10萬人的約會搜尋量：2138次

其他9個困難分數最高的州包括：

華盛頓州 — 指數 90.89

緬因州 — 指數 87.8

愛達荷州 — 指數 87.06

阿拉巴馬州 — 指數 86.41

田納西州 — 指數 85.25

德州 — 指數 83.77

夏威夷州 — 指數 81.68

維吉尼亞州 — 指數 81.1

紐澤西州 — 指數 80.29

而困難度最低的州包括：羅德島（分數是0）、南達科他州（21.83）、路易斯安那州（28.38）、紐約州（30.94）、北達科他州（32.65）、奧勒岡州（33.69）、伊利諾州（34.18）、蒙大拿州（36.52）、德拉瓦州（38.23）以及佛蒙特州（41.82）。

從「最困難」的州能學到什麼？

紐約與加州雙執照心理治療師杜伊古・巴蘭(Duygu Balan)表示，數據雖可能符合大眾對不同地區的既有想像，但並未完全呈現所有現象。例如大城市的約會選擇較多，但也更容易造成疲乏與倦怠，龐大的交友池與快速流動的互動文化，使「更好的人只在滑動之間」的想法成為阻礙承諾的因素。相對地，小型社區與郊區因選擇有限，可能形成快速配對的壓力。

此外，不同地區的社會文化、價值觀與無形的人際互動規範，也會影響人們的情感探索意願，使某些州對 LGBTQ+、非傳統關係或非單一戀愛關係者較不友善。相反地，在開放多元的環境中，人們更容易培養自我覺察、溝通能力、情緒表達與求助行為，進而提升約會品質。

如何克服你所居住州的「約會困難分數」

巴蘭認為，郵遞區號不會決定一個人的戀愛命運，單身者仍可透過調整互動方式來克服所在州的限制。她建議若感到所在地不利於尋愛，可暫時遠離交友 App，回到現實生活的社群，透過志願活動、創作空間、運動、倡議團體或信仰組織等以興趣為主的群體建立自然連結，同時放寬對理想型的侷限，將重點放在情緒成熟度、共同興趣、價值觀與溝通能力等實質相容性。

她強調，比起地點，了解自己、清楚自身情感模式與持續修復阻礙連結的習慣，才是讓約會更成功的關鍵；真正順利的約會者往往不是居住在「最佳州」的人，而是具備自我覺察、現實期待並能接受不完美與不確定性的人。

根據平台Hidden的統計「約會困難指數」顯示，猶他州是全美最難找對象的州；約會...
根據平台Hidden的統計「約會困難指數」顯示，猶他州是全美最難找對象的州；約會示意圖。(取材自Unsplash @Matt W Newman)

猶他州 夏威夷州 維吉尼亞州

上一則

台灣超級有錢人多「億萬富豪」人數超越日法等先進國

下一則

短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

延伸閱讀

全球最佳1000家餐廳 海茲堡市三星Single Thread登冠

全球最佳1000家餐廳 海茲堡市三星Single Thread登冠
阿里夸克AI眼鏡 登頂多家電商熱銷榜首

阿里夸克AI眼鏡 登頂多家電商熱銷榜首
找到管線洩漏源頭 西雅圖燃油供應恢復

找到管線洩漏源頭 西雅圖燃油供應恢復
華盛頓州金恩縣第3季槍案減 倖存者：安全感不只看數字

華盛頓州金恩縣第3季槍案減 倖存者：安全感不只看數字

熱門新聞

退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
有4星座天生自帶「學霸體質」。（圖／123RF）

天生「學霸體質」 4星座讀書游刃有餘：認真又會抓知識點

2025-11-29 19:31
四生肖婚後不會因吵架而輕易離婚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ J carter）

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

2025-12-03 21:25

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇