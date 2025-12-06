短期醫保藏陷阱 他心臟病後驚收25萬美元帳單

面對醫保費用上漲，許多人轉而購買短期保險，但短期保險無法理賠多數疾病，患者恐面臨鉅額醫療帳單。病房示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Judy Beth Morris）

平價醫療保險法案（Affordable Care Act，ACA）當中2021年通過的強化型保費 抵稅（enhanced premium tax credits）即將在今年底到期，數百萬美國人面臨保費上漲，可能轉而尋求便宜許多的短期醫療保險。然而疾病發生時這些短期保險通常無法理賠，導致患者需獨自面對鉅額醫療帳單，有人因心臟病收到高達25萬元的帳單。

Moneywise報導，今年初一名加拿大女子在佛州心臟病發，結果保險公司拒絕理賠，使她需自付29萬的帳單；Reddit上一名自稱是健保代理人的網友表示，他看過有客戶因為心臟病而面臨25萬元帳單，或是因住院6周需支付超過37萬元的帳單。

強化型保費抵稅消失後，就算是不依賴補助的家庭也會受到衝擊，因為健康的年輕族群很可能退出保險，使保險業者因風險共擔改變而提高保費。凱澤家族基金會（KFF）分析，透過ACA投保的個體和家庭平均自付保費將會上漲75%，領取補助的投保者每個月平均保費將會暴增114%，但川普與共和黨議員拒絕延長補貼，國會預算辦公室預計明年將有220萬人失去醫療保險，至2034年失保人數每年平均增加380萬人。

短期醫療保險的費用是平價醫保 的一半。2018年川普政府將短期保單效期從4個月延長到最高3年，聯邦醫療保險 和補助服務中心表示，短期醫保是提供過渡性保障的關鍵角色，而且比平價醫保更便宜。雖然便宜保費聽起來很吸引人，一旦遇到重大疾病個人積蓄將會化為烏有，因為短期醫保不像平價醫保涵蓋處方藥、心理治療、孕產婦保健或既有病症保障。

加州、伊利諾等五州已禁止銷售短期保險，華盛頓等九個州則制定極嚴格規定，導致當地沒有保險公司販售該類保險。也有大型保險公司在川普政府延長效期時提出質疑，如信諾（Cigna）高層表示，客戶可能發現自己需要特定福利或保障，安泰人壽則表示希望增加更多客戶保障。

若擔心健保費用飆漲，可參考以下建議減輕長期開銷，避免重大或突發疾病後面臨鉅額醫療帳單。有明確的保險空窗期時應避開短期醫保，因為這類保險是針對工作轉換的短暫期間設計，不適用長期保障，需要定期服藥或家庭成員患有慢性病者也不適合短期醫保。

可以免費諮詢平價醫保專員，找到能平衡保費與提供真正保障的保險計畫。考慮高免賠額醫保計畫（higher-deductible ACA plans），能提供核心福利保障和年度自付額上限，而短期醫保通常沒有自付額上限，也就是說個人負擔費用是無限。最後檢視自己是否符合紅藍卡（Medicare）資格，可能只須支付極少或不須支付任何費用就能獲得全面醫療保障，並善用剩餘的補助，低收入的投保人到明年仍有資格獲得補助。