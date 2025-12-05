衣服洗完縮水、染色？這些錯誤洗衣習慣別再犯

我的頻道

世界新聞網／輯
洗衣服看似簡單，但有些舊時代的習慣可能會傷害衣服和洗衣機。洗衣示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Karola G）
洗衣服可能沒什麼樂趣，但不可否認現代洗衣服變得更簡單，像是洗衣精購買時已經分裝好、含有更強力的清潔酵素、對環境更友善，洗衣機容量也變大、更不傷衣物，還能根據布料或衣物負載量選擇不同設定，自動烘乾也省去在冬季曬衣的麻煩，有些機型甚至還有殺菌功能。因為這些變革，有些洗衣觀念已經過時，是時候捨棄這些習慣。

Real Simple報導，許多人習慣固定在周一洗衣服，最好捨棄舊時代將衣服集中某一天再洗的想法，因為這可能讓人難以負荷，多買幾個洗衣籃並告訴家人以顏色和材質分開放髒衣服，上班前先將一批髒衣服放到洗衣機內清洗，晚點再轉移到烘衣機；睡前再洗另一批衣服，隔天早上烘乾，將每批乾淨衣服摺好收起來，衣物才不會堆積成山。

很久以前，人們會把衣服放到大鍋熱水裡用火煮以清洗衣服，當時衣服不是厚棉就是亞麻製，可以承受高溫；現今的合成纖維和精緻蠶絲、棉製衣物經不起熱水反覆洗滌，而且熱水可能會讓深色衣服褪色，隨著洗衣精的清潔能力提升，現在只要用冷水或溫水就能洗乾淨大部分的汙漬。

每次洗衣服加很多洗衣精看似能將衣服洗得更乾淨，但其實不然。洗衣精過量會殘留在布料裡，吸附汙漬與異味，讓衣服變硬又粗糙。最糟糕的洗衣習慣就是衣服放進洗衣機後，對著髒衣服倒洗衣精或塞一堆洗衣膠囊，滿載的高效率前揭式或頂揭式洗衣機只需要一顆洗衣膠囊，或兩茶匙的液態洗衣精就足夠。

你可能喜歡洗好的衣服散發殘留的洗衣精香味，但有香味不代表衣服有洗乾淨。乾淨衣物沒有油漬、汗水或食物的味道，香味強烈的洗衣精雖然能掩蓋這些異味，但體溫加熱會讓異味從衣服飄出來，用無香味的洗衣精就能看出衣服是否真的洗乾淨。

每次洗衣服前，花點時間調整負載容量、洗衣行程、水溫和烘乾設定既能省錢，又能洗得更乾淨。使用洗衣機或烘衣機前考慮衣物多寡、髒汙程度和衣服材質進行設定。如果曾經發生過衣服洗完縮水、整籃衣服被染色或超細纖維外套整件沾滿毛球，可能是洗衣前沒有仔細閱讀標籤。聯邦貿易委員會要求在美國販售的衣物和紡織品都要加上標籤，標籤上註明纖維材質與洗滌方式。大部分生產商都會推薦最保守的清洗方式，讓衣物保持如新，但有經驗後就可以自行決定要使用機器洗、手洗或乾洗。

不只是衣服，洗衣機也需要定期清理。雖然每次洗衣服都會有水流流動，但洗衣機還是會吸附汙漬、頭髮與毛屑，每個月至少清一次洗衣機能讓衣服洗得更乾淨，並且避免水管堵塞需要花錢維修。

