我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

認加入黑道、否認性暴力 趙震雄道歉：讓大家失望

華郵社論：白宮國家安全戰略報告 退化為願望清單發洩情緒

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
參與實境節目的空服員Ashleigh Berry表示，機上廚房通常備有點心籃，所有乘客都能取用，這是很多人不知道的隱藏版福利。機上點心示意圖。（取材自unsplash.com@Mick Haupt）
參與實境節目的空服員Ashleigh Berry表示，機上廚房通常備有點心籃，所有乘客都能取用，這是很多人不知道的隱藏版福利。機上點心示意圖。（取材自unsplash.com@Mick Haupt）

搭乘經濟艙並不代表什麼服務都沒有，旅遊專家分享飛機上鮮為人知的隱藏版福利，包括洗手間有女性衛生用品及個人衛生用品可以取用，而廚房通常有免費點心和零食，可以向空服員索取，甚至還能免費續杯柳橙汁和蘋果汁。

每日郵報（Daily Mail）報導，實境節目「盲婚試愛」（Love is Blind）英國篇的參與者貝瑞（Ashleigh Berry）原先的職業是座艙經理，她說飛機上有些乘客可能都不知道的地方，都有為乘客準備的福利。

貝瑞說，福利之一是免費點心籃，這通常放在機上廚房中她暱稱為「秘密驚喜牆」的地方；在較好的艙位，藏在秘密驚喜牆裡的豪華點心盒中應有盡有，從高級洋芋片、軟糖到眼罩和襪子都有，她說有時候乘客知道有零食籃，卻沒有意識到可以取用。

還有另一種通常也放在廚房的零食籃，裡面有各種點心，例如Oreo餅乾、巧克力或小包裝的洋芋片。每日快報（Daily Express）報導，一名旅遊作家說，她有次搭經濟艙時，在去洗手間的路上偶然發現那個裝有零食的寶箱，她詢問空服員之後，得知她可以盡情享用包括吉百利巧克力、迷你椒鹽捲餅和餅乾等點心，甚至可以免費續杯柳橙汁和蘋果汁。

貝瑞說，如果乘客沒看到零食籃，可以進去廚房，詢問機組員是否還有其他還沒提供的物品。

貝瑞說，隱藏福利不只在廚房，洗手間還有免費衛生棉及個人衛生用品可取用，她建議乘客一定要知道，那些物品就在水槽下，只要按水槽下的按鈕就能看到，乘客可以自行取用，那都是為他們準備的，很常有乘客向她索取那些物品，飛機上都有準備。

飛行旅遊

上一則

逾11萬筆搜尋 它是全美最受歡迎機場零食

下一則

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新

延伸閱讀

買車前先試算 輕鬆點一點就知要花多少保養維修、燃油成本

買車前先試算 輕鬆點一點就知要花多少保養維修、燃油成本
飛機上細菌多 學者建議返家必做1事降低生病風險

飛機上細菌多 學者建議返家必做1事降低生病風險
性價比高 好市多這款燉牛肉能百變各種三餐料理

性價比高 好市多這款燉牛肉能百變各種三餐料理
華人長居海外七年返鄉青島驚呼「便宜到想笑」 揭最大差異

華人長居海外七年返鄉青島驚呼「便宜到想笑」 揭最大差異

熱門新聞

退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

2025-12-04 22:25
四生肖婚後不會因吵架而輕易離婚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ J carter）

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

2025-12-03 21:25
有4星座天生自帶「學霸體質」。（圖／123RF）

天生「學霸體質」 4星座讀書游刃有餘：認真又會抓知識點

2025-11-29 19:31

超人氣

更多 >
年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識
中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了
趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」