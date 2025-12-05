搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

參與實境節目的空服員Ashleigh Berry表示，機上廚房通常備有點心籃，所有乘客都能取用，這是很多人不知道的隱藏版福利。機上點心示意圖。（取材自unsplash.com@Mick Haupt）

搭乘經濟艙並不代表什麼服務都沒有，旅遊專家分享飛機上鮮為人知的隱藏版福利，包括洗手間有女性衛生用品及個人衛生用品可以取用，而廚房通常有免費點心和零食，可以向空服員索取，甚至還能免費續杯柳橙汁和蘋果汁。

每日郵報（Daily Mail）報導，實境節目「盲婚試愛」（Love is Blind）英國篇的參與者貝瑞（Ashleigh Berry）原先的職業是座艙經理，她說飛機上有些乘客可能都不知道的地方，都有為乘客準備的福利。

貝瑞說，福利之一是免費點心籃，這通常放在機上廚房中她暱稱為「秘密驚喜牆」的地方；在較好的艙位，藏在秘密驚喜牆裡的豪華點心盒中應有盡有，從高級洋芋片、軟糖到眼罩和襪子都有，她說有時候乘客知道有零食籃，卻沒有意識到可以取用。

還有另一種通常也放在廚房的零食籃，裡面有各種點心，例如Oreo餅乾、巧克力或小包裝的洋芋片。每日快報（Daily Express）報導，一名旅遊作家說，她有次搭經濟艙時，在去洗手間的路上偶然發現那個裝有零食的寶箱，她詢問空服員之後，得知她可以盡情享用包括吉百利巧克力、迷你椒鹽捲餅和餅乾等點心，甚至可以免費續杯柳橙汁和蘋果汁。

貝瑞說，如果乘客沒看到零食籃，可以進去廚房，詢問機組員是否還有其他還沒提供的物品。

貝瑞說，隱藏福利不只在廚房，洗手間還有免費衛生棉及個人衛生用品可取用，她建議乘客一定要知道，那些物品就在水槽下，只要按水槽下的按鈕就能看到，乘客可以自行取用，那都是為他們準備的，很常有乘客向她索取那些物品，飛機上都有準備。