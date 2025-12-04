我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓男星趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

這10個夜間習慣 可能在悄悄破壞你的睡眠

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他「從從容容」獲長官賞識

世界新聞網／輯
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）
四生肖年底有望得到長官提拔。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Fox）

歲末將近，職場升遷與加薪話題再度升溫。根據《新浪看點》報導指出，部分生肖在工作上若能維持積極作風、發揮自身優勢，年底較有機會獲得主管賞識，進而迎來職位調整與薪資成長，整體工作壓力也相對可控，包括生肖猴、牛、馬、虎均被點名。

生肖猴

首先生肖猴的職場特點在於靈活與創新。屬猴者被形容為思維敏捷、擅長捕捉工作細節與變化，面對問題能快速找出關鍵並提出新方案，不僅提升效率，也為團隊帶來新思路。此外，屬猴者的溝通與協調能力強，能整合不同資源推進專案，在需要跨部門合作或處理複雜任務時更顯優勢。命理文章認為，這種主動突破與持續輸出的表現，容易讓屬猴者在年底考核中脫穎而出，成為提拔與加薪的熱門人選。

生肖牛

生肖牛則被視為「穩步前行」的代表。文章指出，屬牛者以踏實勤懇著稱，面對繁重工作仍能按部就班完成，且重視細節與品質，長期累積下來專業能力持續提升。在團隊中，屬牛者常默默扛起關鍵或最辛苦的任務，可靠度高，也較能贏得主管與同事信任。屬牛者不愛抱怨，從從容容、持之以恆的工作態度，到了年底往往轉化為具體回報，包括被重用、職務提升與薪資上調，工作節奏也因能力成熟而更從容。

生肖馬

生肖馬與生肖虎則被點名具備更強的衝勁與領導氣勢。屬馬者熱情有活力，敢於挑戰、不甘停留原地，能主動尋找新機會與市場需求，遇到困難也願意承擔責任並設法突破，這類開拓精神容易帶動團隊氛圍並創造績效。

生肖虎

屬虎者則以果敢與決斷力見長，擅長在複雜局勢中迅速做出判斷，並以領導力凝聚團隊、推動新策略，面對挑戰時更常身先士卒。命理文章認為，兩者若能把握方向、穩定輸出成果，年底同樣可望迎來升遷與待遇提升。

生肖運勢

上一則

買車前先試算 輕鬆點一點就知要花多少保養維修、燃油成本

延伸閱讀

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」
3生肖未來2年事業財運雙旺 屬牛搶到升遷機會、他靠好人緣推升事業

3生肖未來2年事業財運雙旺 屬牛搶到升遷機會、他靠好人緣推升事業
上半年辛苦打底、年底福氣滿載 四大生肖事業財運雙豐收

上半年辛苦打底、年底福氣滿載 四大生肖事業財運雙豐收
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

熱門新聞

水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >