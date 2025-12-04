夫妻搬到迷你小鎮減少開銷 兩年後實現華州買地蓋屋夢想

我的頻道

一對夫妻為了存買房的頭期款，從猶他州搬到懷俄明州的小鎮生活，開銷減少很多。房屋示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arian Fernandez）
猶他州的奧爾雷德（Christian Allred）為了存買房的頭期款，舉家搬遷至懷俄明州的小鎮，雖然那裡冬天天氣嚴寒又無法常和親人相聚，但他靠著低廉的生活成本成功存到錢並實現夢想，他說雖然在懷俄明州的生活比較辛苦，但一切都是值得的，因為他得償所願。

商業內幕（Business Insider）報導，奧爾雷德原先住在猶他州奧勒姆（Orem），是一個有約9萬5千位居民的城市，他念附近的大學，畢業後決定和妻子搬離奧勒姆。

奧爾雷德說，他畢業後開始當自由撰稿者，因為遠距工作，所以挑選新家的地點時沒有太多限制，他主要的目的是想存下人生第一間房的頭期款，所以他們想找生活成本較低的地方。

奧爾雷德妻子的阿姨聽說他們在找搬遷地點後，建議他們到自己居住的懷俄明州布里傑河谷（Bridger Valley）看看；布里傑河谷位於懷俄明州西南角，靠近猶他州邊界，有很多價格實惠的出租房屋，他們最後在山谷（Mountain Valley）鎮租了一間公寓，月租金是650元，幾乎是他們在猶他州住的租房續約價的一半，但兩間房子面積相同，都是四棟連排房中的一間，也都是兩臥一衛。

奧爾雷德說，他們搬家後發現住在懷俄明州的經濟優勢，例如不用付州所得稅，大部分食品雜貨也沒有銷售稅，連汽油都比奧勒姆便宜，讓他們每個月能存的錢變多了。

但住在山谷鎮也有缺點，當地人口約1千人，大部分居民都在附近的天然鹼礦場工作，自成一個團體，讓遠距工作的奧爾雷德感覺自己是個異類，他住在那邊時只遇過一位和他一樣在家工作的人。另外，雖然新家距離太太在猶他州的娘家開車只要兩小時，但足以遠到讓他們見面次數變少，一年只見五、六次。

和奧勒姆相比，山谷鎮的生活設施也少很多，鎮上有一間加油站、超市、保齡球館、小小的圖書館和幾間餐館，除此之外就沒什麼了，不過奧爾雷德一家並不在意，因為他們在教堂和社區裡交到很多好朋友。

奧爾雷德說，在懷俄明州生活最艱困的部分是天氣；當地的冬季基本上持續半年，從11月到隔年4月，氣溫常在零度以下，連結山景市（Mountain View）和猶他州的高速公路有時會因為路面結冰而封閉，他們常待在屋裡，懷念猶他溫和的冬季。

但奧爾雷德說，這一切的犧牲都是值得的，他們住在懷俄明州的期間存了2萬元，他在華盛頓州郊區他家人居住的附近買了一塊超過1英畝的地，如今他完全擁有該片土地，準備在上面興建他們的第一個家，而他們則暫住父母家的附屬住宅單元。

奧爾雷德說，回顧過往，那些在懷俄明州度過的嚴寒天氣和靜謐的周末都是值得的，他們犧牲了生活便利性和與家人的距離換得財務上的喘息空間，而這個空間讓他們用兩年的時間存夠購買不動產，那些犧牲都是他們想擁有自己的家所需要的。

