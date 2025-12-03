我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時專訪 賴清德：中國經濟不好 台灣樂意幫助解決問題

黎智英子女指父獄中健康轉差 牙齒腐爛指甲脫落

維州「喝醉的浣熊」網上暴紅 動保機構把牠印成T恤募款

中央社／洛杉磯3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
維吉尼亞州一間酒類商店，11月29日發現一隻浣熊醉倒洗手間地板上。（美聯社）
維吉尼亞州一間酒類商店，11月29日發現一隻浣熊醉倒洗手間地板上。（美聯社）

維吉尼亞州一隻喝醉倒臥馬桶旁的浣熊在網路暴紅，獲得各大媒體報導，動保機構把牠印上T恤募款；牠誤闖一間酒類商店，打破貨架上的酒瓶，倒在廁所不醒人事。

維吉尼亞州的漢諾威郡動物保護與收容所2日貼出兩張照片，獲得1萬網友回應、6000多次轉發分享。貼文指出，機構內的執法人員在週六早晨前往一家酒類商店，處理一件不尋常的動物闖入事件。

貼文寫說，執法人員到場發現「嫌犯」闖入之後，把好幾個貨架上的酒瓶弄得一團亂，之後倒臥在廁所。照片顯示，地上都是碎掉的酒瓶，還有一大灘的酒灑滿地。

事發當天正好是感恩節隔天「黑色星期五」，動保機構貼文一開頭以「黑五闖入事件」、「嫌犯酒後暴走被逮」形容，之後揭曉答案說：嫌犯是一隻喝個爛醉的浣熊。

貼文指出，執法人員把這隻浣熊帶回動物收容所之後，經過幾個小時的熟睡，牠已經被放回野外，「這隻浣熊沒有明顯外傷，但可能有些宿醉，還做了一些糟糕的人生選擇」。

這篇貼文不僅在網路上瘋傳，更獲得各大電視台、主流新聞媒體報導。漢諾威郡的動物保護機構藉此募款，以浣熊的綽號「垃圾熊貓」為標題，把這隻浣熊倒臥在地、旁邊還有一個酒瓶的圖案印上T恤義賣。

該單位表示，雖然這隻浣熊帶給很多人歡笑，但機構的執法人員每年都要處理數百件野生動物、流浪動物相關的緊急事件，需要專業訓練與設備，希望各界把對「黑五暴徒」的關注，轉為支持的力量。

維吉尼亞州 黑五 黑色星期五

上一則

用烘衣球省錢、環保但靜電多？ 放1物一起烘衣就能解決

延伸閱讀

ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注

ICE全副武裝執法人員再度出沒日落公園 引發社區關注
華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯
浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放
伊利諾州官員警告租車公司 放任移民執法人員換車牌將連帶咎責

伊利諾州官員警告租車公司 放任移民執法人員換車牌將連帶咎責

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人