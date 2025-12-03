用烘衣球省錢、環保但靜電多？ 放1物一起烘衣就能解決

我的頻道

世界新聞網／輯
Tiktok上有人拍片指出，在使用「烘衣球」烘衣服的時候，只要將一枚小型安全別針別在烘衣球上，與衣物一同放入烘衣機，就可以有效避免靜電累積導致布料互黏；烘衣機示意圖。(取材自Unsplash @PlanetCare)
一名女子近日在社群平台分享一項能讓衣物維持蓬鬆、自然柔軟的簡易小技巧，引發關注。許多民眾會以羊毛烘衣球取代烘衣紙，以減少浪費、節省開銷並避免化學香味，但烘衣球常伴隨靜電黏附問題。影片中示範的做法僅需使用家中常見的安全別針，不需購買新工具，也不必丟棄烘衣球，便能減少靜電，吸引大批觀眾留言表示實用。

據環保網站The Cool Down報導，克莉絲蒂．穆勒（Christie Moeller）在TikTok上拍片分享使用「烘衣球」烘衣服的小技巧，她將這項方法稱為「去除烘衣球靜電的時尚秘訣」。她在影片中說，只需將一枚小型安全別針別在烘衣球上，與衣物一同放入烘衣機；當別針接觸烘衣機金屬內桶時，就會形成導電路徑，可將烘衣球及衣物上的多餘電子導入金屬表面，避免靜電累積導致布料互黏。她強調此技巧簡單、巧妙，且大部分家庭皆有現成材料可用。

在作用效果方面，這項方法能減少衣物黏附與摺衣時的靜電電擊，讓使用者保留烘衣球的柔軟、防皺、無化學氣味等優點，也免去購買抗靜電噴霧的額外費用，屬於零成本解方。此外，這也鼓勵民眾持續使用可重複利用的烘衣球，減少回到一次性烘衣紙所帶來的化學物質與廢棄物，對環境更為友善。

社群回應普遍正面，有人留言稱「不是吧，這麼簡單」、「好方法」，也有人表示原以為靜電問題是衣服烘太久造成；另一名使用者分享自己將別針扣環端縫牢，以免勾到針織衣物，但仍肯定其效果，直呼「真的有效」。

▲ 影片來源：TikTok＠christiemoeller（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

