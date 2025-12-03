4生肖吵架也不會離婚 他偏理性「愈吵愈有愛」

四生肖婚後不會因吵架而輕易離婚。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ J carter）

夫妻相處難免有摩擦，但有些伴侶即便爭吵頻繁，關係卻不會走向破裂，反而在磨合中愈來愈緊密。近期一則生肖情感話題引發討論，內容指出在十二生肖中，有四組性格特質較能承受衝突、把吵架變成溝通契機，因此被形容為「吵架也不會離婚，愈吵感情愈好」的代表。

根據《搜狐》報導，這類夫妻的共同基礎在於耐心與理解力，面對矛盾時不急著否定彼此，而是願意把情緒放下，回到問題本身。被點名的四個生肖分別是牛、龍、羊與狗，命理觀點認為他們在親密關係裡普遍重承諾、能自我調整，也較願意為關係付出時間與心力。

屬牛

其中，屬牛者以穩重踏實著稱，對感情態度認真且有韌性。當爭執發生時，屬牛的伴侶傾向先撐住關係，不會因一時氣話就動念放棄，而是試著找出矛盾來源，並以實際方式討論解法。這種「慢但不逃」的處理模式，常讓衝突最終轉為更深的信任感。

屬龍

屬龍者則被描述為大局觀較強，情緒來得快但收得也快。命理觀點指出，屬龍的伴侶在吵架時容易想把事情講清楚，但多半不會讓小事無限擴大，也較懂得在關鍵時刻拉回理性，避免爭執傷到關係根本；因此吵過一輪後，反而更能理解彼此底線與需求。

屬羊與屬狗

至於屬羊與屬狗者，一個以溫柔包容見長，一個以忠誠可靠為底色。屬羊伴侶面對衝突時擅長用同理心緩和火氣，相信好好說就能解開心結；屬狗伴侶則重視信任與承諾，即使爭吵也會以行動維持安全感，不輕易讓猜疑取代感情。整體而言，相關說法強調，真正穩固的關係並非沒有爭吵，而是即使意見不同，仍願意回頭牽手，把衝突走成更成熟的相處方式。