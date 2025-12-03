我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

移民局追「債」 華人10年前來美產子被查

「他為什麼依然單身」好評看不夠 回顧2025甜寵劇TOP10

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代愛情劇「他為什麼依然單身」由霍建華主演。(取材自豆瓣)
現代愛情劇「他為什麼依然單身」由霍建華主演。(取材自豆瓣)

霍建華主演的現代愛情劇「他為什麼依然單身」近期迎來大結局，寫實又帶喜感的戀愛日常讓不少觀眾直呼「看完更劇荒」。在古裝大戲口碑失利的2025年，反倒是多部都市甜寵現偶異軍突起。「搜狐」整理微博網友票選結果，列出2025年最好看的甜寵愛情劇TOP10，從話題度、嗑CP氛圍到現實共鳴皆成討論焦點。

榜單第6到第10名依序為虞書欣、林一「噓，國王在冬眠」、檀健次李蘭迪「濾鏡」、劉浩存、王安宇「陷入我們的熱戀」、陳飛宇、莊達菲「吃飯跑步和戀愛」、王安宇、王玉雯「值得愛」。其中「噓，國王在冬眠」走高糖治癒路線、靠主演人氣衝出話題；「濾鏡」以可變外貌的奇幻設定取勝，穩定演技與7.3分評價獲好評；「陷入我們的熱戀」雖是大IP卻因CP感與借位吻戲引發爭議；「吃飯跑步和戀愛」被吐槽選角與情節巧合過多；「值得愛」則以18年青春現實感與文藝調性收穫特定族群喜愛。

第5名「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，改編自人氣小說，描述爆破工程師與女記者在異國動盪中相戀、分離再重逢的虐戀故事。劇版被批節奏掌控與質感不足、甚至被形容為低配版「太陽的後裔」，但仍以深刻的情感傷口與治癒線默默圈住一批劇迷。

左為「白色橄欖樹」；右為「深情眼」。(取材自豆瓣)
左為「白色橄欖樹」；右為「深情眼」。(取材自豆瓣)

第4名張凌赫、徐若晗「愛你」走中醫男主與失眠女患者的醫患戀，小甜劇套路不算新，但勝在氛圍感到位。男主「中醫蘇感」與顏值加成成為最大賣點，口碑穩定，也被視為同期對打中意外耐看的作品。

第3名「深情眼」由張予曦、畢雯珺搭檔，是2025現偶中「低熱度高好評」黑馬。御姐與破碎感男主的相互救贖拍出曖昧拉扯，節奏不拖、質感清爽，雖聲量不大卻讓不少觀眾驚喜，成為劇荒補檔首選之一。

第2名白敬亭章若楠「難哄」改編自竹已大IP，上線後熱搜常駐。劇評兩極，有人嫌節奏慢、甜度偏晚，但也有人大讚導演營造的情緒與畫面氛圍，從陰鬱到回甜的鋪陳讓CP越嗑越上頭，成功替兩位主演再添人氣。

第1名趙露思、陳偉霆「許我耀眼」奪冠。劇情以「假面夫妻、相愛相殺」開局，女主許妍野心與謊言交織，與男主沈皓明在婚姻裡互探底牌、層層反轉，節奏緊湊還帶懸疑感；後段追妻火葬場與豪門狗血張力十足。網友普遍認為它不只甜，更有戲劇爆點與情感拉扯，是2025年最讓人欲罷不能的甜寵代表作。

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」獲得許多觀眾青睞。(取材自豆瓣)
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」獲得許多觀眾青睞。(取材自豆瓣)

章若楠 趙露思 李蘭迪 檀健次 白敬亭 虞書欣

上一則

在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術

延伸閱讀

落魄海歸夫妻笑中帶淚 「時差一萬公里」4看點口碑走高

落魄海歸夫妻笑中帶淚 「時差一萬公里」4看點口碑走高
2025收視男星TOP8 肖戰居第三、懸疑劇男神奪冠

2025收視男星TOP8 肖戰居第三、懸疑劇男神奪冠
「許我耀眼」、「藏海傳」口碑領跑 2025十部能從頭看到尾神劇出爐

「許我耀眼」、「藏海傳」口碑領跑 2025十部能從頭看到尾神劇出爐
王安宇演活臥底 「畢正明的證明」致敬基層民警

王安宇演活臥底 「畢正明的證明」致敬基層民警

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
水電工指出，就算產品標示「可沖式」，也不代表真的能安全排走，他稱「可沖式濕紙巾是非常大的禁忌」；馬桶示意圖。(取材自Unsplash @Giorgio Trovato)

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

2025-12-02 21:25
退休生活示意圖。圖／AI生成

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

2025-12-02 13:00
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美