在好市多常找不到要買的東西？可能是落入賣場心機戰術

好市多會定期改變部分商品的陳列貨架，為的是讓顧客為了找要買的東西而在店裡逛久一點，增加消費額。好市多示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

逛好市多 （Costco ）時，有時會迷路或找不到要買的商品，這不是顧客沒有方向感或健忘，可能是好市多要引誘客人買更多的戰術。The Takeout報導，好市多定期重新擺放陳列的商品，讓顧客為了尋找要買的東西而逛到更多商品，進而買更多，且若在店裡來回走動尋找還能消耗熱量，購物後到熟食區大吃一頓。

報導指出，好市多定期改變陳列商品位置背後的邏輯很簡單，當顧客為了找想買的商品而必須走過每一條走道時，他們自然而然會看到許多原本不會發現的新品，導致更多衝動消費，客人待在店裡的時間也變長，消費金額也變高。甚至有傳聞指出，當客人為了找商品而步行達1萬步時，他們會肚子餓，特別想吃熟食區獲顧客盛讚的熱狗。

比起日常生活用品，好市多更常更動季節項商品的位置，不過任何商品都有改動位置的可能，最基本的商品也可能幾個月就換一次貨架。

如果發現自己常在好市多的貨架間遊走，尋找上周才買過的特價生活用品，你不孤單，雖然這可能令人氣餒，但也不全然是壞事，若是在周末的下午逛好市多，這樣多走走可以拿到更多免費試吃，吃到美食。

想要看緊自己的荷包，就要了解好市多擺放物品的一些原則。好市多通常會把季節性商品、優惠商品和常引發衝動購物的商品放在前排，如果不想買超過預算，要盡量避免逛這一區，直奔最後，因為那裡通常是新鮮商品的擺放處；另外，若真的找不到想買的物品，也可以尋求工作人員協助，不要一個個貨架慢慢找。