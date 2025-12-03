法貝傑之家百年珍藏「冬之蛋」拍賣 3044萬美元創新高價

我的頻道

中央社／倫敦2日綜合外電報導
「冬之蛋」由法貝傑製作，12月2日在倫敦拍賣。（路透）
「冬之蛋」由法貝傑製作，12月2日在倫敦拍賣。（路透）

俄羅斯沙皇時代皇家御用珠寶商「法貝傑之家」（Faberge）被譽為最精美作品之一的「冬之蛋」（The Winter Egg），2日在倫敦以近2300萬英鎊（約3044萬美元）成交，刷新這位傳奇珠寶工匠拍賣紀錄。

中央社引述法新社報導，這顆精緻華美的珠寶蛋在藝術品拍賣行佳士得（Christie's）舉槌，並三度創下「法貝傑之家」作品的拍賣新高價。

倫敦拍賣業者表示，買家身分暫未公開，這位買家以2290萬英鎊擊敗全球收藏家熱烈競標，抱走這件逾百年歷史瑰寶。

這顆由俄羅斯沙皇尼可拉斯二世（Tsar Nicholas II）1913年為母親訂製的精美水晶蛋，拍賣前評估價超過2000萬英鎊。

佳士得代表歐根妮蔓（Margo Oganesian）在拍賣槌落後數分鐘表示：「2日的成交金額刷新法貝傑之家作品的世界拍賣紀錄，再次證明這件經典傑作的永恆價值。」

「法貝傑之家」是打造沙俄皇室珠寶的宗師，在31年期間為當時的羅曼諾夫家族（Romanov family）製作50枚帝王復活節彩蛋，稀有且價格高昂。

他的繼任者尼可拉斯二世每年都固定訂製兩枚復活節彩蛋，分別送給母親和妻子，直到1917年俄國革命皇室倒台為止。

至今，50枚帝王復活節彩蛋僅存43枚，有7枚下落不明。

「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰，鑲嵌約4500顆玫瑰式切割鑽石，高僅14公分。

歐根妮蔓說，它的非凡之處不僅在於華麗，更在於「技術和工藝」。

她說：「冬之蛋確實是世上最稀有的寶物之一，法貝傑之家如何製成這顆彩蛋，幾乎難以想像。」

「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰。（路透）
「冬之蛋」以纖細的水晶雕琢而成，外觀清冷如冰。（路透）

