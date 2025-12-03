我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1972年日中聯合聲明「台灣是中國領土不可分割的一部分」 高市：沒有改變

幼時來美、無前科 加州亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3生肖未來2年事業財運雙旺 屬牛搶到升遷機會、他靠好人緣推升事業

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
三大生肖事業運提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marta Klement）
三大生肖事業運提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marta Klement）

根據《搜狐》報導，未來兩年部分生肖在工作發展與財務面有望迎來較佳走勢，其中以生肖牛、生肖兔與生肖馬被視為「事業、財運雙旺」的代表，三者的共通點在於既有累積開始發酵、人脈或行動力轉為機會，只要順勢而為，較可能在職場與收入上看到實際提升。

生肖牛

運勢內容提到，生肖牛過去幾年多以穩健步調深耕，雖未必快速出頭，但累積的經驗與人脈將在未來兩年轉化為競爭力。特別是在技術、工程、教育等需要長期沉澱的領域，屬牛者的責任感與踏實作風更容易獲得上級或合作夥伴肯定，進而爭取到關鍵專案或升遷機會。財務面則以「穩步增長」為主，收入隨事業提升而增加，若採取定存或低風險理財，也被認為有望累積可觀成果。

生肖兔

相較之下，生肖兔被看好在「貴人助力」下迎來轉機。運勢說法指出，屬兔者性格溫和、擅長溝通，未來兩年人緣優勢可望成為推進工作的槓桿，可能透過朋友或新合作夥伴取得資源、客戶或工作機會，特別有利於銷售、公關、文化創意等仰賴人脈的產業。在正職之外，屬兔者也被認為有機會藉由副業、興趣接案或協助他人經營而增加額外收入，但需留意面對機會時避免過度猶豫。

生肖馬

生肖馬則被形容為「突破瓶頸」的運勢代表。相關內容認為，屬馬者熱情且具挑戰精神，若過去一段時間感到職涯停滯，未來兩年適合主動提出新方案、嘗試跨域或投入新興產業以打開局面，尤其在網路、傳媒、旅遊等變動快速的領域，更可能接觸到新專案或擴大個人影響力。財運方面可能出現投資回收、兼差機會等「意外之財」，但運勢同時提醒屬馬者控制衝動消費，以免削弱收益。

整體而言，運勢說法強調好運是助力而非保證，關鍵仍在個人選擇與努力。建議屬牛者多展現能力、適度調整固執作風；屬兔者維繫人脈並果斷掌握機會；屬馬者在勇於開拓的同時保持理性評估。若能把握節奏，未來兩年在事業與財務上的正向變化，較有機會持續擴大。

上一則

浣熊闖維州酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

下一則

RM 30-01添新色 RICHARD MILLE急速藍調二重奏

延伸閱讀

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
4生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳 屬蛇投資有望翻倍

4生肖12月偏財運迎高峰 屬龍抽獎運佳 屬蛇投資有望翻倍
3生肖女性旺夫白手起家 她帶貴人助家庭致富

3生肖女性旺夫白手起家 她帶貴人助家庭致富
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出