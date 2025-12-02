我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多近日上架Via Emilia杜拜風巧克力義式冰淇淋炸彈（Dubai-Style Chocolate Gelato Bombs）吸引消費者上門搶購；好市多示意圖。(美聯社)
好市多近日上架Via Emilia杜拜風巧克力義式冰淇淋炸彈（Dubai-Style Chocolate Gelato Bombs）吸引消費者上門搶購；好市多示意圖。(美聯社)

杜拜巧克力風潮席捲美國，從各大零售商到速食店皆推出相關甜點，而好市多（Costco）的新款冷凍甜品更引發搶購潮。好市多近日上架Via Emilia杜拜風巧克力義式冰淇淋炸彈（Dubai-Style Chocolate Gelato Bombs），六入售價14.99美元，結合義式冰淇淋與巧克力松露口感，主打濃郁奢華的甜點體驗，吸引仍熱衷這股潮流的消費者。

據網站Parade報導，專門分享好市多新品訊息的社群帳號@costcohotfinds率先分享這款新品，並指出冰淇淋球現已於冷凍區陳列，六入盒裝，每顆外層為黑巧克力義式冰淇淋，裹覆可可薄片與榛果碎，中央則填入液態可可內餡，入口即化。她形容該甜點「非常美味」，並引發網友討論，大批粉絲盼望新品能儘速出現在當地倉儲門市。

▲ 影片來源：Instagram＠costcohotfinds（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

製作方式方面，這款甜點以義式冰淇淋技法於義大利手工打造，將濃郁黑巧克力義式冰淇淋炸彈搭配以蛋黃、糖與西西里馬沙拉酒製成的扎巴利昂冰淇淋（zabaglione gelato），再融合開心果香氣與中東風味，為經典義式松露冰淇淋（tartufo）增添奢華層次。每顆皆獨立裹上可可與榛果碎，冷凍保存後可於飯後、旅途中或深夜甜癮發作時享用，六入包裝提供多次品嚐機會。

在社群留言中，有人驚嘆外層的酥脆感，也有人笑稱「好市多可能要改名為『杜拜巧克力專賣店』」。不少消費者表示新品外形吸睛，已成為冷凍區話題商品。好市多也提醒下次購物時可留意貨架，如有機會入手不妨多囤一盒；不論自用或與家人分享，網友普遍認為「六顆會比想像中的更快就吃完了」。

好市多 杜拜

上一則

「韓妝」征服美國 進口量超越法國美妝品

下一則

落魄海歸夫妻笑中帶淚 「時差一萬公里」4看點口碑走高

延伸閱讀

好市多烘焙新品僅賣10美元 加上冰淇淋秒變奢華聖誕

好市多烘焙新品僅賣10美元 加上冰淇淋秒變奢華聖誕
以為健康其實含糖比甜甜圈還多？1點心吃多恐害你胖

以為健康其實含糖比甜甜圈還多？1點心吃多恐害你胖
好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開

好市多這款冷凍披薩被批太難吃 美食評論員：快避開
玻璃罐上標籤很難清 試試這個家庭常見醬料

玻璃罐上標籤很難清 試試這個家庭常見醬料

熱門新聞

即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
用牛奶直接煮馬鈴薯，能做出更綿密的馬鈴薯泥，示意圖。(取材自Freepik @timolina)

想讓馬鈴薯泥更綿密別用水煮 改加這1物更絲滑

2025-11-28 20:25

超人氣

更多 >
華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課
川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅
醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法