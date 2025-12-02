咬破會流心 好市多這款冷凍巧克力球新上架就被瘋搶

好市多近日上架Via Emilia杜拜風巧克力義式冰淇淋炸彈（Dubai-Style Chocolate Gelato Bombs）吸引消費者上門搶購；好市多示意圖。(美聯社)

杜拜 巧克力風潮席捲美國，從各大零售商到速食店皆推出相關甜點，而好市多 （Costco）的新款冷凍甜品更引發搶購潮。好市多近日上架Via Emilia杜拜風巧克力義式冰淇淋炸彈（Dubai-Style Chocolate Gelato Bombs），六入售價14.99美元，結合義式冰淇淋與巧克力松露口感，主打濃郁奢華的甜點體驗，吸引仍熱衷這股潮流的消費者。

據網站Parade報導，專門分享好市多新品訊息的社群帳號@costcohotfinds率先分享這款新品，並指出冰淇淋球現已於冷凍區陳列，六入盒裝，每顆外層為黑巧克力義式冰淇淋，裹覆可可薄片與榛果碎，中央則填入液態可可內餡，入口即化。她形容該甜點「非常美味」，並引發網友討論，大批粉絲盼望新品能儘速出現在當地倉儲門市。

製作方式方面，這款甜點以義式冰淇淋技法於義大利手工打造，將濃郁黑巧克力義式冰淇淋炸彈搭配以蛋黃、糖與西西里馬沙拉酒製成的扎巴利昂冰淇淋（zabaglione gelato），再融合開心果香氣與中東風味，為經典義式松露冰淇淋（tartufo）增添奢華層次。每顆皆獨立裹上可可與榛果碎，冷凍保存後可於飯後、旅途中或深夜甜癮發作時享用，六入包裝提供多次品嚐機會。

在社群留言中，有人驚嘆外層的酥脆感，也有人笑稱「好市多可能要改名為『杜拜巧克力專賣店』」。不少消費者表示新品外形吸睛，已成為冷凍區話題商品。好市多也提醒下次購物時可留意貨架，如有機會入手不妨多囤一盒；不論自用或與家人分享，網友普遍認為「六顆會比想像中的更快就吃完了」。