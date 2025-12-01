我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報社論：中國霸凌日本給世界上了一課

好市多也控告川普政府了 背後動機是這個

錢都花去哪了？ 三大最愛哭窮星座是他們

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
射手座愛在回家路上隨性繞路，只要一時興起就會走進商店看看。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）
射手座愛在回家路上隨性繞路，只要一時興起就會走進商店看看。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

日常生活中總會遇到那種不知為何總是手頭拮据的人，不過雖然「缺錢」常給人負面印象，但其實有不少人即使口袋空空，也依然活得開朗、自在，對於不特別看重金錢的人而言，缺錢狀態未必是壓力來源，反而可能只是生活的一部分。日本媒體「占TV」解析，有幾個星座天生就較容易陷入金錢短缺，但他們也能在花錢中找到屬於自己的快樂，至於是否值得，恐怕只有本人最清楚。

射手座：錢就在散步途中不見了

半人半馬形象的射手座性格中帶有幾分「像馬一樣愛吃草」的特質，馬愛在路邊停下來吃草，射手座則愛在回家路上隨性繞路。無論是公司附近的商場、車站裡的店家，或路邊的酒吧，只要一時興起就會走進去看看。問題在於每次繞路多少都會花點錢，長期下來當然容易成為缺錢一族，然而射手座本人往往毫無自覺，只覺得「就順路看看」，卻不知道金錢就是在這些「順路」中默默流走。

雙魚座：錢花在各式依賴之中

以柔軟、感性著稱的雙魚座，天生自帶「依賴體質」。多數人聽到依賴會想到「對人依賴」，但雙魚座的依賴對象絕不僅限於人。他們可能沉迷甜點、依靠酒精排解寂寞，甚至為追求刺激而投入賭博。凡是能填補情緒缺口的事物，雙魚座往往毫不猶豫地砸錢投入，結果便是長年維持缺錢狀態。然而雙魚座不以為苦，認為與其壓抑自己、積累壓力，不如花點錢讓心情放鬆更為健康。

獅子座：花錢盡情玩樂絕不手軟

華麗、熱情又愛社交的獅子座，向來是「派對之王」。他們最愛的就是排場大、氣勢十足的玩樂方式，而這些娛樂自然少不了高額花費。此外，獅子座享受成為目光焦點，因此在出門玩樂前，光是打造一身華麗造型，就已投入不少金額，再加上後續的高消費活動，獅子座的錢包幾乎天天維持在「清空」狀態。不過最有趣的是，獅子座本人從不質疑，因為在他們眼中，人生就是為了盡情玩樂而存在。

星座運勢

上一則

醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

延伸閱讀

年末4星座財運走高 牡羊獲升職加薪機會、他搶得主管賞識

年末4星座財運走高 牡羊獲升職加薪機會、他搶得主管賞識
「女人最想主動出擊」三星座男 他渾身散發強烈氣場：來約我吧

「女人最想主動出擊」三星座男 他渾身散發強烈氣場：來約我吧
3組星座分分合合卻終會走回彼此身邊 他們磨合後感情更深

3組星座分分合合卻終會走回彼此身邊 他們磨合後感情更深
中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

熱門新聞

有網友在網路發問，為什麼現代似乎每個人都暴富，點出許多人習慣舉債過奢華生活的問題。消費示意圖，非新聞事件圖。(路透)

他問為什麼美國人都開名車住豪宅 一票網友點出殘忍真相

2025-11-23 19:05
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。(路透)

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

2025-11-29 00:20
3星座天性就不喜歡與他人共享生活空間。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

2025-11-23 23:00
家事達人說，她將不要的織物剪成抹布清潔廚房，用這方法後已經八年沒買廚房紙巾。廚房紙巾示意圖，和本新聞無關。(路透)

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

2025-11-22 19:12
四大生肖中年階段更容易在職涯上發光。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Etkin Celep）

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

2025-11-27 21:25
雙魚座中年後更有魅力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

中年魅力超越年少時期 這星座理智與溫柔成性感焦點

2025-11-26 21:05

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險