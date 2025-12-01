錢都花去哪了？ 三大最愛哭窮星座是他們

射手座愛在回家路上隨性繞路，只要一時興起就會走進商店看看。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Tim Douglas）

日常生活中總會遇到那種不知為何總是手頭拮据的人，不過雖然「缺錢」常給人負面印象，但其實有不少人即使口袋空空，也依然活得開朗、自在，對於不特別看重金錢的人而言，缺錢狀態未必是壓力來源，反而可能只是生活的一部分。日本媒體「占TV」解析，有幾個星座天生就較容易陷入金錢短缺，但他們也能在花錢中找到屬於自己的快樂，至於是否值得，恐怕只有本人最清楚。

射手座：錢就在散步途中不見了

半人半馬形象的射手座性格中帶有幾分「像馬一樣愛吃草」的特質，馬愛在路邊停下來吃草，射手座則愛在回家路上隨性繞路。無論是公司附近的商場、車站裡的店家，或路邊的酒吧，只要一時興起就會走進去看看。問題在於每次繞路多少都會花點錢，長期下來當然容易成為缺錢一族，然而射手座本人往往毫無自覺，只覺得「就順路看看」，卻不知道金錢就是在這些「順路」中默默流走。

雙魚座：錢花在各式依賴之中

以柔軟、感性著稱的雙魚座，天生自帶「依賴體質」。多數人聽到依賴會想到「對人依賴」，但雙魚座的依賴對象絕不僅限於人。他們可能沉迷甜點、依靠酒精排解寂寞，甚至為追求刺激而投入賭博。凡是能填補情緒缺口的事物，雙魚座往往毫不猶豫地砸錢投入，結果便是長年維持缺錢狀態。然而雙魚座不以為苦，認為與其壓抑自己、積累壓力，不如花點錢讓心情放鬆更為健康。

獅子座：花錢盡情玩樂絕不手軟

華麗、熱情又愛社交的獅子座，向來是「派對之王」。他們最愛的就是排場大、氣勢十足的玩樂方式，而這些娛樂自然少不了高額花費。此外，獅子座享受成為目光焦點，因此在出門玩樂前，光是打造一身華麗造型，就已投入不少金額，再加上後續的高消費活動，獅子座的錢包幾乎天天維持在「清空」狀態。不過最有趣的是，獅子座本人從不質疑，因為在他們眼中，人生就是為了盡情玩樂而存在。