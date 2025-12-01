醫師示警早期胰臟癌最易忽視1警訊 8成病患發現已晚

我的頻道

世界新聞網／輯
醫師指出，胰臟癌因早期症狀隱晦，常見警示徵兆包括腹痛、體重減輕、背痛、黃疸以及糞便呈漂浮狀等，最容易被忽略的情況是「持續性腹部或背部疼痛」。(取材自Pexels @Karola G)
英國國民保健署（NHS）專科醫師示警，胰臟癌因早期症狀隱晦，常被民眾誤認為一般健康問題，導致八成病例確診時已為時過晚。此病被稱為「沉默的殺手」，以英國為例，每年奪走約1萬條性命，慈善組織「胰臟癌行動」指出，它是最致命的常見癌症，且超過半數患者在確診3個月內死亡。醫界呼籲民眾提高警覺，一旦身體出現細微而持續的變化，應及早就醫，以避免延誤治療時機。

據每日郵報Daily News報導，胰臟癌症狀容易被誤當作腸躁症（IBS）等消化道疾病，使患者延誤就醫。Ashford and St Peters醫院NHS基金會信託胰臟癌顧問外科醫師、也是相關慈善組織創始成員的Neville Menezes醫師指出，胰臟癌往往悄悄發展，等到症狀變得明顯時多已進入晚期；若某些不適持續超過四週，應主動看家庭醫師（GP）。常見警示徵兆包括腹痛、體重減輕、背痛、黃疸以及糞便呈漂浮狀等，他強調，最容易被忽略的情況是「持續性腹部或背部疼痛」，且對一般治療無反應。

醫師說，無法解釋的體重下降或長期食慾不振也屬危險徵兆，醫學上稱為惡病質（Cachexia），主要會造成肌肉與脂肪快速流失。研究顯示，早期癌症患者通常不會出現該症狀，但多達五分之四的晚期患者會因發炎反應而導致能量消耗與肌肉萎縮。此外，黃疸現象，皮膚或眼白變黃，伴隨深色尿液或淡色糞便亦是重要警訊。若民眾出現持續性的噁心、消化不良、腹脹，或排便習慣改變，且無明顯原因，也需提高警覺；這些跡象同時也是大腸癌的可能症狀。

他提醒，皮膚搔癢及「新發生的糖尿病」，即無病史卻在近期被診斷，也可能與胰臟癌有關。胰臟負責分泌胰島素、升糖素等荷爾蒙，協助身體將糖分轉化為能量，癌症可能使其無法正常運作，造成血糖不穩。該疾病發生率近年持續攀升，2016年演員艾倫·瑞克曼（Alan Rickman）也是因胰臟癌離世，從確診到病逝僅6個月。光是英國近10年間病例增加約一成，預測至2040年，新病例恐達1萬6000例，醫界呼籲民眾勿輕忽早期徵兆。

