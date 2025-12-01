好市多烘焙新品僅賣10美元 加上冰淇淋秒變奢華聖誕

好市多每到12月都會推出季節限定商品，深受消費者的喜愛。(路透)

好市多 （Costco ）烘焙部推出的全新「三重巧克力磅蛋糕」，因其濃郁、冬季感強烈的奢華風味，引發購物者關注，恰逢節慶聚會季節，被視為今年冬季的亮點新品。該款重達兩磅的蛋糕以濕潤、濃郁的巧克力口感為基底，外層浸上巧克力後再覆以大量白巧克力刨花，外觀呈現如雪般的節慶效果，售價10.99美元，被認為是本周冬季烘焙區的亮點。TikTok帳號@discovering_costco近期分享新品影片，吸引不少關注。

網站Parade報導，感恩節剛結束，節慶氣氛全面展開，秋季的南瓜與蘋果風味讓位後，冬季常見的高甜度享樂型甜點開始接棒，好市多這款新品因份量充足，適合帶至辦公室、周末早午餐聚會，或成為聖誕與新年甜點桌的亮點。巧克力作為普遍受歡迎的節慶口味，使該蛋糕受到更多青睞。

▲ 影片來源：TikTok＠discovering_costco（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

享用這款磅蛋糕的方式有很多種，可以將蛋糕加熱後搭配香草冰淇淋，讓融化的冰淇淋滲入巧克力邊緣；或選擇薄荷冰淇淋呈現冬季經典組合；甚至蘭姆葡萄與鹹焦糖口味也十分合適。此外，由於蛋糕適合冷凍保存，消費者可切片包裝後冷凍，節慶過後依然能解凍享用。以價格換算，每片蛋糕成本遠低於咖啡店甜點，只需微波加熱即可恢復濃郁口感，被形容為「最簡單、溫馨」的冬季享受。

消費者也紛紛在介紹這款新品項的影片下方留言，有人直呼「超喜歡」，有人幽默留言「這就是我變胖的原因」，還有人表示「這就是為甚麼我最喜歡的店是Costco」。這款濃郁且夢幻的新蛋糕，被視為能增添季節甜蜜感的應景點心，無論是招待訪客或自用加熱享用，都為節日氛圍增添風味。