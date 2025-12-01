玻璃罐上標籤很難清 試試這個家庭常見醬料

我的頻道

玻璃罐上的標籤或貼紙可以用花生醬去除。花生醬示意圖。（取材自unsplash.com@Tetiana Bykovets）
果醬吃完了，想保留玻璃罐另作他用，但上面的標籤很難撕除乾淨，這時可以用花生醬塗抹在標籤上，不只標籤，連殘膠都能去除得乾乾淨淨。而花生醬在生活中的運用妙招不只如此，想把窗戶擦乾淨時，它也能派上用場。

House Digest報導，許多如醃黃瓜或果醬的玻璃瓶上面的標籤或貼紙，是用以丙烯酸（acrylic）製成的黏著劑黏在罐上，避免脫落或在運送過程中受到各種溫度的影響，很多黏合劑甚至防水，即使泡水也不會分裂脫落，用肥皂和水也洗不掉。對製造商而言，這代表標籤可以抵抗運送中的溫度變化或被液體噴濺。

油性物質如花生醬能中和黏著劑，因為花生醬質地黏稠，塗抹到標籤上之後能牢牢停留，發揮作用的同時將油脂黏在黏著劑上。使用方法很簡單，可以先盡可能撕掉所有標籤，不撕也可以，接著在標籤上或撕除的地方塗上一些花生醬，靜置約30分鐘，讓油脂滲入軟化黏著劑，再用紙巾或軟布擦去花生醬和黏膠，最後以溫肥皂水洗掉所有可能殘留的黏膠。

花生醬妙用不只如此，洗窗戶時也能派上用場，去除玻璃罐上標籤貼紙的原理也適用於其他玻璃物品表面。另外，花生醬還可以用來去除車子內裝的黏性物質，但適用於乙烯基為材料的椅子，不能用在布椅或皮椅上，因為花生醬中的油會讓它們變髒。

車子外面的烤漆若沾到樹汁，也可以用花生醬去除。將一些花生醬輕拍在有樹汁沾黏處，靜置約15分鐘，再用超細纖維布擦拭後以肥皂水清洗。

